El jueves comenzó la alerta roja por el frío y se dispuso la evacuación obligatoria de personas en situación de calle, informó el Poder Ejecutivo. El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, dijo a La mañana de la diaria que aún no tienen los números “consolidados” que dejó la noche del domingo, pero existen “más de 5.200 plazas estables” a las que se añaden las de “contingencia”, actualmente entre 2.500 y 3.000.

“El fin de semana anduvimos alrededor de 2.600 en el caso del Mides porque ahora se añadieron los centros de evacuados”, precisó. Dijo que, entre Montevideo y el interior –sumando la respuesta Mides y la de centros de evacuados–, se está “en más de 3.000 personas por día, además de las 5.200 que tenemos de forma permanente”. Simultáneamente, se encaminan a una “ampliación paulatina” que llevará “al entorno de las 9.000 plazas durante el invierno”.

En el marco de las evacuaciones obligatorias, el jerarca confirmó que se abrió un nuevo centro en un local de UTE ubicado en la Aguada y subrayó que en este momento hay tres centros en la capital, pero “está prevista la apertura de un cuarto centro en Montevideo” y “la posibilidad de apertura de un centro en el eje de la Ruta 5”.

El jerarca identificó un “descenso” de las personas en calle que atribuyó, más allá de la ampliación de plazas, a cambios “en la vinculación con las personas”: “Tenemos un sistema que antes no existía, de duplas, que están trabajando mucho con las personas en los barrios –caminando, también con móviles– y esa red de captación viene dando resultados importantes en varias zonas del país”, dijo. Calificó la evacuación obligatoria como el instrumento “de más amplio alcance que hayamos tenido nunca”.

“Estamos haciendo cosas que nunca se hicieron”, aseguró. En sus palabras, la evacuación obligatoria “nunca se había aplicado” y una “expansión del sistema de las características de la que hubo en este año que pasó no tiene antecedentes”, así como tampoco “el uso de la figura del agente comunitario en forma intensiva, las duplas de vinculación trabajando en calle y la extensión a veinticuatro horas del sistema en el interior del país fuera del invierno”. Dijo que el Estado se encuentra en “un esfuerzo sin precedentes”, aunque no se conformará hasta que “no haya una persona viviendo en la calle”.

En ese marco, el Mides presentará una aplicación web esta semana, la cual centralizará las vías de contacto existentes, contendrá información vinculada a las cifras y tendrá un “mapa de recursos existentes vinculados a la atención a personas en calle”, pero también prevén “la posibilidad de postular como recurso para incorporarse a esa red”. “El concepto es una red 365 calle que nos permita que también organizaciones de la sociedad civil o personas que están llevando adelante iniciativas para atender a personas en calle –que las hay y muchas en Uruguay– también puedan postularse, nosotros tener una conversación e integrarlas eventualmente a ese mapa”, acotó. Además, planteó que “el esfuerzo tiene que ser todo el año” y el problema “no es estacional”, por lo que se maneja “la idea de abolir el plan invierno en los próximos años”. Así, a partir de 2027 existiría un “plan 365” que se presentaría cada diciembre, por lo que “la idea es que a fin de año se presente toda la planificación del año siguiente, lo que implica una respuesta estacional diferenciada porque no quiere decir que en el invierno no se vaya a dar una respuesta especial”.

Civila repasó algunos hitos que serían satisfactorios a la hora de entregar la gestión al próximo gobierno. En primer lugar, mencionó el objetivo de “la reducción notoria de la cantidad de personas a la intemperie”, aunque le consta que “no lo ha logrado ningún país del mundo”, pero es “una referencia con la que trabajar porque para nosotros no es aceptable vivir en la calle”. Por otro lado, otro indicador para el trabajo es “la proporción de respuestas ‘no refugio' dentro del sistema”: “Hoy, el primer objetivo es mejorar el acceso a las respuestas de protección social, por eso esta ampliación tan grande. El segundo, junto con esto, es que la mayoría de esas respuestas no sean de refugio transitorio, sino de vivienda o de trabajo, que están más cerca de poder generar una vía de egreso del sistema”, indicó.

Finalmente, con respecto al comité de seguimiento para la situación de calle, sostuvo que se generan dos ámbitos a partir de este año. Uno atiende la emergencia sociosanitaria y actualmente se canaliza a través de la alerta roja, liderada por Presidencia a través del SINAE.

Por otro lado, habrá un ámbito “más estructural de abordaje integral de la situación de calle” que lidera el Mides e incluye una diversidad de actores gubernamentales: “Ese ámbito se conforma a partir de un decreto presidencial que sale en simultáneo con el de la alerta roja y en estos días ese ámbito se va a poner en funcionamiento. Hoy estamos todos muy centrados en la respuesta a la alerta roja, pero no queremos que se postergue la implementación de este ámbito al finalizar la alerta roja, entre otras cosas porque entendemos que nos va a permitir una salida mucho más ordenada de la alerta”, indicó.

“Nada de esto fue improvisado”

Consultado sobre qué líneas de trabajo trascenderán más allá de la emergencia, Civila dijo que los centros de 24 horas son una línea de trabajo para todo el año en la que ya se encuentran y “se va a profundizar”. Por otro lado, “las respuestas de vivienda con acompañamiento social son respuestas permanentes y la idea es escalarlas mucho”, ya que generan “mucha más adhesión por parte de las personas que un refugio”, y “la apuesta al trabajo es permanente”, ya que funciona como “organizador de la vida”.

También dijo que prevén extender la solución habitacional, ya que “se han utilizado marcos demasiado restrictivos” donde “se le pide a las personas cumplir con un montón de requisitos para poder acceder”, siendo que “transitar por respuestas de vivienda es algo positivo incluso en casos que hoy por hoy, en el sistema uruguayo, no califican”, por lo que “hay que ampliar”. “Apostamos también como algo permanente a unos proyectos que llamamos ‘de convivencia y producción’, que son proyectos que implican también estadía en el medio rural y a partir de ese trabajo poder generar una producción colectiva”, dijo.

Los lineamientos están incluidos en la estrategia nacional para las personas en situación de calle. Civila defendió la iniciativa ante algunos “formadores de opinión, algunos muy informados, que dicen ‘no se sabía que el Mides estaba haciendo esto y apareció de golpe por las críticas’”. Dijo que el proceso se lanzó en agosto de 2025, se desarrollaron 40 encuentros en Uruguay y, en ese sentido, “nada de esto fue improvisado”, sino que todo “fue planificado a la vez que veníamos tomando medidas”: “Si algo no hay en esto, es improvisación”, zanjó.

El presupuesto y las demoras en los pagos

Para materializar los planes está el desafío del presupuesto. Civila dijo que, en lo que refiere a la estrategia nacional, “en la primera fase de implementación está contemplado que parte de lo que estamos haciendo hoy se reconvierta para financiar algunas de estas transformaciones”. Como ejemplo, dijo que el proceso de expansión de plazas que se realiza cada invierno inició antes y, en lugar de “cronificar la ampliación”, prevén “convertir esos recursos para financiar propuestas de vivienda con acompañamiento social”.

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) continúa con movilizaciones por atrasos en los pagos. El ministro dijo que es “un problema que acompaña al Mides desde hace muchos años, ha tomado más notoriedad pública en el último tiempo, los convenios además se han ido multiplicando y el problema se agudizó mucho durante la administración pasada”. Admitió que “hay atrasos”, pero son “de días en la mayor parte de los casos y hay una organización en la que se configuró un atraso de un mes”, la situación “más grave en este momento”, pero “se resolvería esta semana”.

“No depende exclusivamente de nosotros”, afirmó el ministro. Dijo que convenían con organizaciones de la sociedad civil (OSC) que contratan personal para trabajar en proyectos: “Suena a una tercerización lisa y llana, pero la realidad es que las OSC aportan a los proyectos del Mides desde su expertise, desde su acumulación, desde un perfil propio que no es exclusivamente ejecutar algo que el ministerio dispone”. Los atrasos, según Civila, se producen porque existen “exigencias legales para poder pagar” y “si no se cumplen ciertos requisitos, ese pago no se habilita”; requerimientos vinculados a la rendición de cuentas de las OSC y los procesos de control correspondientes.

“Las fallas han estado en dos puntas: en las rendiciones de cuentas por parte de las organizaciones y en los controles también por parte de la administración en cuanto a la velocidad de esos procesos administrativos”, afirmó. Para el futuro, indicó que el puente financiero continuará funcionando, los “cambios en el sistema de rendición de cuentas están empezando a dar frutos”, el inicio “en tiempo” de los convenios cuando sea posible y “una mejora en los procesos de rendición de cuentas de las organizaciones”.