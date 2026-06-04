“Me señalaron como chivo expiatorio”, afirmó Roni Kaplan, el uruguayo-israelí denunciado por crímenes de lesa humanidad

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para países de habla hispana sostuvo que las organizaciones sociales que lo acusan forman parte de “una agenda global que pretende destruir a Israel, destruyendo así a la trinchera de Occidente”.

Roni Kaplan, el uruguayo-israelí que oficia como portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para países de habla hispana, fue denunciado penalmente el pasado viernes por Coordinación por Palestina, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el PIT-CNT –entre otras organizaciones de la sociedad civil–, por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

En un posteo en X, este miércoles, Kaplan afirmó que la denuncia en su contra “no es más que un aporte más a la industria de las mentiras contra Israel”. El vocero vinculó a las organizaciones sociales que firmaron la denuncia con “una agenda global que pretende destruir a Israel, destruyendo así a la trinchera de Occidente”. “En otras palabras, desde su perversión ideológica, me señalaron como chivo expiatorio”, escribió.

La denuncia fue presentada por la exfiscal y exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze, la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, y la integrante de la Coordinación por Palestina, Silvia Martínez del Río, bajo el patrocinio legal del abogado Pablo Chargoñia. En el texto se esgrime que la Ley 18.026 –a través de la que Uruguay adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional– establece que Uruguay “tiene el derecho y el deber de juzgar los hechos tipificados como delito según el derecho internacional” y se señala que esto también se aplicará en los “delitos cometidos en el extranjero por nacionales uruguayos, sean o no funcionarios públicos, civiles o militares, siempre que el imputado no haya sido absuelto en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena”.

En su descargo público posterior a la denuncia, Kaplan aseveró que “quienes hoy hablan de ‘genocidio’ en Gaza ignoran un principio básico del derecho internacional”, esto es, que “no existe genocidio sin intención de exterminio”. Y afirmó que “esa intención simplemente no está demostrada en el caso de Israel, pues simplemente no existió, no existe ni existirá nunca”.

A Kaplan, en concreto, se lo denuncia por “su rol de propagandista”, una actividad que tiene “como finalidad esencial la de disfrazar, disimular, distorsionar y encubrir los graves crímenes denunciados y, de este modo, permitir que el plan de exterminio se despliegue sin oposición internacional o con una oposición neutralizada”. “Este militar israelí nacido en Uruguay es el portavoz del plan genocida”, afirman las organizaciones denunciantes.

Con relación al 7 de octubre de 2023, el vocero afirmó este miércoles en X que “Hamas no es un actor político convencional”, sino “una organización cuya ideología incluye el exterminio de judíos y la destrucción del Estado de Israel”. Esto, agregó, “es el punto de partida que muchos, entre ellos los que me denuncian en Uruguay, eligen ignorar y borrar”.