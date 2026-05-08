Leandro Palomeque y Alejandro Sánchez, el 7 de mayo, en el centro de evacuación ubicado en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Este jueves, a partir de las 17.00 y por tiempo indefinido, comenzó a regir la alerta roja, que habilita al gobierno a proceder a la evacuación de las personas en situación de calle.

En ese marco, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro del Interior, Carlos Negro, junto a otras autoridades del gobierno nacional, visitaron el centro de evacuación ubicado en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía. Sánchez indicó que este año la capacidad será “muy superior” a la de 2025. Señaló que hay “por arriba de los 1.400 cupos” en los centros de evacuación, que serán cinco: los cuatro ya anunciados por el gobierno y posiblemente otro en la zona de Paso de la Arena. “Las capacidades van a ir creciendo, inclusive en los mismos centros, y otros centros que se van a abrir”, dijo Sánchez.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó en rueda de prensa los distintos aspectos que componen la estrategia del gobierno para la población en situación de calle. Civila destacó que este año habrá “un sistema mucho más robusto” que el año pasado, y mencionó que las plazas en refugios y otros lugares se incrementaron de cerca de 5.000 el año pasado a aproximadamente 8.000 este año, a lo que se añade la ampliación del Plan Invierno, que son 1.000 plazas más. Además, destacó que hoy existe “un sistema de vinculación con las personas en calle mucho más aceitado”. “Teníamos dos camionetas, hoy tenemos más camionetas, pero además duplas que salen caminando a trabajar con la gente, más de 100 personas vinculadas a esto”, señaló.

Mencionó que habrá centros del Ministerio de Desarrollo Social “exclusivos para mujeres” y centros de evacuación “mixtos, que aparte permiten que incluso personas que llegan con sus mascotas, con sus pertenencias, puedan tener un lugar”.

Asimismo, anunció que se lanzará una aplicación web que va a permitir armar un mapa de los recursos que hay “para atender esta problemática”, al que van a poder “postularse” “proyectos colectivos, comunitarios, de organizaciones sociales que se quieran sumar a ese mapa”.

Civila destacó además que el jueves se puso en funcionamiento el comité de seguimiento de las políticas sobre situación de calle, “un ámbito entre distintas instituciones para dar respuesta estructural, integral”.

El ministro también fue consultado sobre las medidas de situación de calle que presentó el Partido Nacional, que incluyen la aplicación de la internación compulsiva y de la ley de faltas. Dijo que “esas son herramientas que se aplicaron en la administración pasada y se siguieron aplicando en esta administración”. “Ustedes ven que con esas herramientas no resolvemos el problema, se necesitan muchas herramientas más, por eso hay una estrategia que es mucho más amplia que eso, pero esas son iniciativas que están aplicándose”, enfatizó.

Dijo de todos modos que el gobierno va a “escuchar todas las propuestas de todos los partidos políticos, de todos los actores sociales”. Recordó que la estrategia vigente se construyó a partir de “más de 40 encuentros en todo el país” y participaron “más de 2.000 personas, entre ellas personas en situación de calle que por primera vez tuvieron voz en la elaboración de una estrategia”, pero de todos modos “importa la voz de los partidos políticos”. “Vamos a estar dialogando, obviamente, también con el Partido Nacional y las propuestas que nos hagan llegar”, aseguró.