El directorio del Partido Nacional (PN) empezó a tratar este lunes un conjunto de propuestas para la situación de las personas en situación de calle. En un documento borrador, al que tuvo acceso la diaria, se sostiene que actualmente “el abandono del Estado a los espacios públicos es alarmante e innegable”. “Los episodios de violencia que se registran a diario vinculados a personas en situación de calle, problemas de salud mental y adicciones han alcanzado una magnitud que exige actuar de forma inmediata y contundente”, se señala en el informe.

Según el principal partido político de la oposición, este escenario ha implicado la pérdida de la libertad tanto para “quienes están en la calle y no reciben la asistencia que necesitan para salir de esa situación” como para “quienes no lo están y deben enfrentarse cotidianamente a problemas de convivencia y seguridad”.

“La situación no da para más y la respuesta debe estar a la altura: firme en la intervención, exigente en el cumplimiento de la ley y decidida en ofrecer salidas reales hacia la rehabilitación y la convivencia pacífica”, se sentencia en el documento, y se afirma que “dejar a alguien librado a su suerte en la calle no es respetar su libertad”, sino “abandonarlo”.

La primera propuesta del PN que figura en el informe es la “aplicación firme de la internación compulsiva” y la “incorporación de herramientas que permitan un marco más dinámico de actuación”. En ese sentido, el partido sostiene que “es momento de dar un paso más e incorporar a la legislación la posibilidad de disponer la internación compulsiva de forma inmediata cuando se constate consumo problemático en personas en situación de calle, con derivación directa a centros de rehabilitación”.

Por otra parte, el PN propone “duplicar la cantidad de policías eventuales que contrata la Intendencia de Montevideo para la aplicación de la ley de faltas” y que el Ministerio de Desarrollo Social “retome la contratación de policías eventuales para colaborar con el Ministerio del Interior y la intendencia”.

También se plantea que la comuna capitalina y el Ministerio del Interior “acuerden el uso de garitas inutilizadas en espacios públicos para asegurar presencia policial permanente”. Otra medida que se propone es que haya una fiscalización “intensiva” de los cuidacoches “irregulares”.

En materia de salud, el PN plantea que el Ministerio de Salud Pública promueva “un aumento sustancial de cupos para dar respuesta a problemas de adicciones y salud mental acorde a la magnitud de la emergencia”.

Por último, el partido propone fortalecer la modalidad de hogares asistidos “mediante un esquema ágil, descentralizado y orientado a resultados”. “Se sugiere habilitar derivaciones directas desde la intemperie y la captación territorial por parte de las organizaciones, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta y promover trayectorias efectivas de rehabilitación, bajo adecuados estándares de supervisión y control”, se apunta en el documento.

A modo de conclusión, el PN afirma que las medidas a implementarse “deben ser firmes” dado que “estamos ante una emergencia y no podemos seguir siendo testigos del deterioro de nuestro país”.