Un hombre ingresó ilegalmente al país 365 inyectables para tratamientos de obesidad y se le otorgó libertad a prueba

La fiscal Sandra Fleitas hizo un acuerdo abreviado por el que se fijó una condena de 20 meses de prisión que fue sustituida por el régimen ambulatorio; se le incautaron 80.000 dólares.

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, Sandra Fleitas, acordó un proceso abreviado con un hombre que ingresó de contrabando centenas de fármacos indicados para tratamientos de diabetes tipo 2 y obesidad a través del Aeropuerto Carrasco. Se dispuso una pena de 20 meses de prisión que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

La Dirección de Vigilancia de Aeropuertos y Puertos de la Policía Nacional advirtió al Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol de la maniobra ilegal, y se desarrolló una investigación policial durante cuatro meses.

El hombre ingresaba los fármacos procedentes de Europa pegados a su cuerpo; los medicamentos incautados fueron Ozempic, Monujaro, Saxenda, Prolia y Tresiba, según supo la diaria por fuentes policiales. Se le incautaron en total 365 jeringas de inyectables, 74.900 dólares y 167.500 pesos.

El costo de la mercadería que transportaba el imputado asciende a 240.000 dólares. El hombre vendía “en forma clandestina, sin respetar los protocolos sanitarios,” y entregaba los medicamentos en forma personal a 13.000 pesos cada dosis y en efectivo, informó el Ministerio del Interior (MI) en un comunicado.

Finalmente, fue condenado por un delito de receptación en régimen de reiteración real con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada, y se determinó que debe fijar domicilio, presentarse en la seccional más cercana, prohibición para salir del país, arresto domiciliario nocturno y cumplimiento de servicio comunitario, informó la Fiscalía en un comunicado. Las penas previstas de ambos delitos van desde seis meses hasta los diez años de prisión.

Los vínculos internacionales

La investigación uruguaya está entrelazada con una internacional. Según informó el MI, la unidad de vigilancia del aeropuerto que dio aviso al ministerio había identificado previamente a varios ciudadanos brasileños “provenientes, en su mayoría, desde Londres, y además tenían como destino final en Brasil. En el operativo se logró incautar, conjuntamente con la Dirección Nacional de Aduanas oportunamente en la terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco, un total de 160 jeringas inyectables”, se detalló en el comunicado del ministerio.

Esa detención hizo que se diera aviso a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, que logró “identificar una organización criminal dedicada a ingresar este tipo de medicamentos provenientes desde Europa, ciudadanos brasileños que ingresaban a nuestro país e inmediatamente retornaban a su país de origen, llamando la atención de sus movimientos”.

En abril, la Policía Federal de Brasil llevó adelante la operación “Pluma pesada” y logró la incautación de miles de inyectables de este tipo en 12 estados del país. Asimismo, la operación “permitió establecer que se trata de una organización criminal transnacional que operaba en diferentes países” y que tenía una “gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, producto de las ganancias obtenidas por la comercialización de estos productos”.