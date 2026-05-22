La Justicia condenó a hombre que cometió 14 delitos sexuales contra adolescentes y era buscado en el Prado

Se dispuso una pena de siete años de cárcel y su inscripción en el Registro de Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

La jueza en lo penal de 36° Turno, Marcela Vargas, condenó por 14 delitos de abuso sexual al hombre que era buscado en la zona del Prado. El condenado aceptó su responsabilidad en los hechos a partir de un acuerdo abreviado.

La fiscal de Delitos Sexuales de 5º turno, Verónica Bujarín, explicó en una rueda de prensa que la Dirección General de Información e Inteligencia Policial hizo el trabajo de difusión de la imagen del agresor y que gracias a la colaboración de la ciudadanía se logró dar con el responsable de las denuncias en Parque Rodó.

En cuanto a los delitos imputados, la fiscal explicó que fueron dos delitos de abuso sexual especial y especialmente agravados, otros delitos de abuso sexual agravados y reiterados delitos de violencia privada.

Bujarín detalló que las víctimas fueron adolescentes de entre 13 y 17 años. La fiscal contó que se logró una pena, mediante un proceso abreviado, de seis años y 11 meses de cárcel y además se le impuso la prohibición de contacto con niñas, niños y adolescentes por diez años y la inscripción en el Registro Nacional de Abusadores y Violadores. Asimismo, la jueza determinó la reparación patrimonial de cada una de las víctimas por 12 salarios o sueldos mínimos.