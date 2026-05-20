La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad logró 86 procesamientos y condenas desde su creación

Pegatina de Hermes Tarigo Giordano, excoronel acusado de crímenes durante la dictadura militar, mientras declaraba en el juzgado de Bartolomé Mitre (archivo, julio de 2023).

Actualmente hay 101 causas sobre delitos ocurridos durante el terrorismo de Estado en las que hubo procesamientos o condenas. Desde 2018, cuando se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, hubo resolución judicial en 86 causas, mientras que desde 1985 a 2017 se lograron 13 condenas y dos procesamientos, dado que murieron los responsables durante el proceso.

“Esto significa que tenemos un universo de 186 personas alcanzadas en estas 101 causas, que en muchos casos se repiten”, explicó Ricardo Perciballe, a cargo de la fiscalía, en diálogo con La mañana de la diaria, en la diaria Radio, el jueves pasado. En concreto, se logró el procesamiento de aproximadamente 120 militares, policías o civiles por los delitos cometidos durante la dictadura.

Del total de causas, hubo 35 procesamientos y tres imputaciones por el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Asimismo, hubo 49 causas que terminaron con condenas.

Casos de 2026

En el correr de 2026, hubo tres condenas contra represores. En marzo, fue condenado Carlos Chaine a siete años de cárcel por la causa que investiga las torturas contra cuatro militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU) cometidas en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 de Tacuarembó en febrero de 1976.

En el caso se investigaron las torturas contra Emilio Toribio Méndez, Ariel Zapata, Carlos Pintos y Julio Basualdo, quienes estuvieron detenidos entre el 6 y el 20 de febrero de 1976, fueron torturados en la unidad militar y luego trasladados al Penal de Libertad, donde permanecieron hasta el 25 de diciembre de ese año. Chaine, que era alférez cuando ocurrieron los hechos, fue identificado por varias víctimas de la unidad militar como quien participaba en las torturas.

También en marzo fue condenado Hermes Tarigo, para quien se dispuso una pena de 22 años de cárcel por el asesinato del militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Gerado Alter, ocurrido el 19 de agosto de 1973. Alter falleció a causa de las torturas que sufrió en el Batallón de Infantería 1.

En abril, el médico Carlos Suzacq fue condenado a ocho años de cárcel luego de ser identificado por víctimas como uno de los profesionales que operaban en el Regimiento 6º de Caballería de 1974 y quien hacía las fichas médicas de los detenidos y asesoraba a los torturadores.

Casos emblemáticos de 2025

En 2025 hubo 18 condenas y diez procesamientos a represores de la dictadura cívico-militar. Entre las causas emblemáticas, se encuentra el procesamiento con prisión de Jorge Silveira, Rudyard Raúl Scioscia y Ruben Atilio Sosa por el delito de desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros. Fue la primera vez que militares fueron procesados por la Justicia por la desaparición de Quinteros, secuestrada y recapturada por la dictadura en la embajada de Venezuela en junio de 1976.

Otra causa relevante fue la de Fray Bentos, en la que fueron condenados nueve militares retirados –Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Rocca, Abel Pérez, Jorge Soloviy, Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrère– en la causa que investigó torturas contra ciudadanos de San Javier en 1980 y 1984, entre los que se encontraba el médico Vladimir Roslik.