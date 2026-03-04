El juez en lo penal de Tacuarembó de 5° turno, Óscar Suárez, condenó al militar retirado Carlos Rául Chaine a siete años de penitenciaría en la causa que investiga torturas contra cuatro militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU) infligidas en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 de Tacuarembó en febrero de 1976, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

El caso investigó torturas contra Emilio Toribio Méndez, Ariel Zapata, Carlos Pintos y Julio Basualdo, que estuvieron detenidos entre el 6 y el 20 de febrero de 1976, fueron torturados en la unidad militar y luego trasladados al Penal de Libertad, en el que permanecieron hasta el 25 de diciembre de ese año.

En la sentencia de condena, el juez Suárez sostiene que Chaine es responsable de cuatro delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. Chaine, que era alférez cuando ocurrieron los hechos, fue identificado por varias víctimas de la unidad militar como quien participaba en las torturas.

“Chaine era de lo más sanguinario, él no pegaba, mandaba, él decía, dale, ese es un hijo de…, una vez cara a cara lo insultó, hacía referencia a su madre, no se cuidaba, tenía la certeza de que las cosas nunca iban a cambiar”, declaró Toribio Méndez ante la Justicia.

“A Toribio se lo amenazaba, deteniendo en más de una oportunidad a su esposa Blanca Olira Viñas, expresándole que se le perjudicaría de distintas formas si él no brindaba informaciones o confesaba lo que sus captores querían”, señala la sentencia que recoge la investigación penal del fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

“Hubo torturas horribles muy superiores a las que me hacían a mí, muy superiores; a Toribio casi lo mataron, lo tuvieron en enfermería porque estaba para morirse, después se salvó, por suerte. A Basualdo lo colgaron de todos lados, le dieron hasta no poder más”, expresó Carlos Pintos ante la Justicia.

El juez señaló que la participación de Chaine “fue necesaria para la consecución del plan delictivo ejecutado en el Regimiento 5” y señala que la condena como coautor de los delitos que se le imputaron se justifica en función de la prueba documental y testimonial en la investigación, que “no solo sitúa a Chaine de forma omnipresente en el Regimiento de Caballería 5, sino que le asigna un rol de condominio operativo. Chaine no se limitó a realizar tareas administrativas o de 'obra' como alega su defensa”.

En el documento, Suárez plantea que si bien el enlace de inteligencia de esa unidad militar era el capitán Hocquart, Chaine “aportaba la ejecución necesaria para el mantenimiento de la coacción: el control de los plantones, la impartición de órdenes de castigo y la ejecución de palizas directas con fusta y botas”.

“El encausado integraba el 'círculo de confianza' del aparato represivo local. Su conocimiento del terreno (como encargado de obra) y su presencia en las guardias garantizaban la impunidad del recinto donde se alojaba a los detenidos de forma clandestina. Aunque Chaine ostentaba el grado de oficial subalterno, su participación no fue de mera complicidad subordinada”, agregó el juez.

Las víctimas del caso

Emilio Toribio tenía 31 años cuando fue detenido, en la madrugada del 6 de febrero de 1976. Fue trasladado encapuchado al Regimiento de Caballería 5 y luego torturado para que confesara su pertenencia al Partido Comunista y revelara información. Tenía tres hijos y trabajaba en la Caja de Asignaciones Familiares.

Carlos Pintos, un veterinario de 35 años, fue detenido en la madrugada del 20 de febrero en su domicilio, donde se encontraba con su esposa y su hijo de 6 meses. Fue encapuchado y trasladado en una camioneta hasta el Regimiento de Caballería 5. Fue víctima de colgamientos, plantones de varios días, fue privado de agua y comida y víctima de simulacros de fusilamiento.

Ariel Zapata fue detenido el 19 de febrero y trasladado al Regimiento de Caballería 5, donde fue sometido a plantón con los brazos abiertos por varios días, y si los bajaba era golpeado por la guardia. No recibió agua ni alimento y sufrió alucinaciones. También fue desnudado y sometido a picana eléctrica en sus genitales. Zapata tenía 44 años, era maestro de la escuela 84 de Tacuarembó, vivía con su pareja, Elvira Gómez, también víctima de torturas en esa unidad militar en octubre de 1975, donde sufrió plantones, golpizas y se le negó el agua y la comida.

Julio Basualdo fue detenido en su domicilio cuando tenía 36 años. También fue sometido a picana eléctrica, golpizas, colgamientos y caballete. Era profesor de Física y Química en el liceo 1 y tenía dos hijos menores de 3 años.