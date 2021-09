El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión del teniente Carlos Raúl Chaine Díaz por el delito de abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves hacia cuatro miembros del Partido Comunista que fueron torturados en Tacuarembó en febrero de 1976, según informó el portal 257 y confirmó la diaria.

Se trata de los militantes comunistas Emilio Méndez, Ariel Zapata, Carlos Pintos y Julio Basualdo, que estuvieron detenidos entre el 6 y el 20 de febrero de 1976 en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 de Tacuarembó, donde fueron torturados y luego trasladados al Penal de Libertad, en el que permanecieron hasta el 25 de diciembre de ese año.

En el pronunciamiento, al que accedió la diaria, el fiscal Perciballe señala que los denunciantes fueron detenidos “por el solo hecho de pertenecer” al Partido Comunista, en el marco de la Operación Morgan, iniciada en octubre de 1975, por la que se detuvo y torturó a centenares de integrantes de esa organización política.

Durante el proceso, los cuatro denunciantes y todos los testigos de la causa señalaron al indagado Carlos Raúl Chaine Diaz como partícipe de los apremios físicos. “Chaine era de los más sanguinarios, si no pegaba él, mandaba, [...] una vez cara a cara me insultó, hacía referencia a mi madre, no se cuidaba, tenía la certeza de que las cosas no iban a cambiar”, señaló uno de los denunciantes.

En declaraciones a la Justicia, el teniente dijo que se lo estaba confundiendo con su primo, ya fallecido, que también integraba esa unidad militar, pero para el fiscal Perciballe “no cabe lugar a dudas” que “el alférez Chaine al que se refieren las víctimas” es el indagado, tal como confirma la información brindada por el Ministerio de Defensa remitida a la fiscalía.

Emilio Méndez tenía 31 años cuando fue detenido, en la madrugada del 6 de febrero de 1976. Méndez fue trasladado encapuchado al Regimiento de Caballería 5 y luego torturado para que confesara su pertenencia al Partido Comunista y revelara información. Tenía tres tres hijos y trabajaba en la Caja de Asignaciones Familiares

Carlos Pintos, un veterinario de 35 años, fue detenido en la madrugada del 20 de febrero en su domicilio, en el que se encontraba con su esposa y su hijo de seis meses. Fue encapuchado y trasladado en una camioneta hasta el Regimiento de Caballería 5. Fue víctima de colgamientos, plantones de varios días, fue privado de agua y comida y víctima de simulacros de fusilamiento.

Ariel Zapata fue detenido el 19 de febrero y trasladado al Regimiento de Caballería 5, donde fue sometido a plantón con los brazos abiertos por varios días, y si los bajaba era golpeado por la guardia. No recibió ni agua ni alimento y sufrió alucinaciones. También fue desnudado y sometido a picana eléctrica en sus genitales. Zapata tenía 44 años, era maestro de la Escuela 84 de Tacuarembó, vivía con su pareja, Elvira Gómez, también víctima de torturas en esa unidad militar en octubre de 1975, donde sufrió plantones, golpizas y se le negaron el agua y la comida.

Julio Basualdo fue detenido en su domicilio cuando tenía 36 años. También fue sometido a picana eléctrica, golpizas, colgamientos, y caballete. Era profesor de Física y Química en el liceo 1 y tenía dos hijos menores de tres años.