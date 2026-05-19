¿Quiénes son los militares prófugos de la Justicia?

Hay 16 militares requeridos por la Justicia uruguaya por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, según información judicial a la que accedió la diaria. De ese total, 12 están prófugos, tres fueron encontrados pero la Justicia del país en el que están negó la extradición a Uruguay y en un caso el proceso de extradición está vigente.

Los militares prófugos que fueron requeridos por la Justicia y no comparecieron a los procesos por los que se los investiga son:

José Luis Parisi Alegre. Oficial del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que actuó en el centro clandestino de detención 300 Carlos, fundamentalmente en la llamada Operación Morgan, dirigida contra los militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Fue procesado por la desaparición de los militantes comunistas Juan Manuel Brieva y Julio Correa y se dio a la fuga. También es requerido por la desaparición forzada del militante comunista Luis Eduardo González González y requerido en la causa que investiga torturas en el centro clandestino de detención 300 Carlos.

Jorge Grau. Oficial del OCOA que actuó en La Tablada. Es requerido por torturas en ese centro clandestino de detención y por las desapariciones de Miguel Mato, Omar Paitta y Félix Ortiz. Se estima que vive en Paraguay.

José Eduardo Delgado. Fue oficial de aviación y está requerido por la desaparición forzada de Arpino Vega y en la causa que investiga torturas y privación de libertad en la base aérea Boiso Lanza. Reside en Estados Unidos.

Alfredo Ángel Fresia Dubouix. También fue oficial de aviación y está requerido por la desaparición del militante comunista Arpino Vega y por torturas en Boiso Lanza.

Roberto Freddy Amorín Maciel. Es investigado en la causa por la desaparición de Arpino Vega y por torturas en Boiso Lanza. Se encuentra en Miami y recientemente la cancillería abrió una investigación administrativa porque desde el consulado en Miami se le otorgó la fe de vida para que pueda cobrar su jubilación en la Caja Militar.

José Walter Bassani Sacías. Está requerido en la causa que investiga el secuestro y torturas en Brasil contra Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus hijos Francesca y Camilo, así como en la causa que investiga torturas y privación de libertad contra el dirigente de la Unión Ferroviaria del Uruguay asesinado Gilberto Coghlan. Se estima que vive en Austria.

Wellington Sarli Pose. Es uno de los militares condenados en Chile por el secuestro del agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura chilena Eugenio Berríos. Sarli, que cumplió condena por ese caso y vive en Chile, está requerido por la Justicia uruguaya por la causa que investiga torturas contra adolescentes en Treinta y Tres, por la causa que investiga torturas en La Tablada y por la desaparición forzada de los militantes comunistas Miguel Mato, Omar Paitta y Félix Ortiz.

Tabaré Camacho Pastorini. Es requerido por la Justicia uruguaya en la causa que investiga torturas y privación de libertad en el Batallón Florida. También se encuentra investigado en la muerte por torturas del militante del MLN Juan Fachinelli. Se encontraría en España.

Juan Manuel Pagola Alzamora. Oficial del OCOA que actuó en La Tablada y es requerido por las causas que investigan las desapariciones forzadas de Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Mato.

Juan Carlos Esponda Martínez. Es requerido por las desapariciones forzadas de los militantes comunistas Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Mato.

Pedro Francisco Narbondo. Se lo investiga por torturas y privación de libertad en el Regimiento de Caballería 3 y fue requerido por el Juzgado de 1er turno de Rivera.

Manuel Vicente Zapata Gini. Fue suboficial de la Armada y se lo investiga por las torturas y privaciones de libertad en el centro clandestino de Fusileros Navales (Fusna).

Otros casos

Otro caso es el de Daniel Maiorano, que es requerido en la causa que investiga torturas y privación de libertad como parte de la Operación Morgan en la Prefectura Nacional Naval. Se encuentra en España y está en marcha el juicio de extradición.

Por otra parte, hay tres casos en los que, por distintos motivos, se negó el proceso de extradición a Uruguay:

Pedro Mato Narbondo. Es investigado en la causa Plan Cóndor, que integra los asesinatos de William Whitelaw, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Zelmar Michelini. Vive en Sant’Ana do Livramento. Al ser ciudadano brasileño, la Justicia de ese país negó la extradición a Uruguay. También se encuentra prófugo de la Justicia italiana, a cuyo pedido, recientemente, la Justicia brasileña lo citó a declarar en Brasil.

Juan Manuel Cordero. Cumple condena por crímenes de lesa humanidad en Argentina. La Justicia uruguaya lo requiere por el asesinato de Iván Morales, por la causa que investiga torturas, privación de libertad y delitos sexuales contra 28 presas políticas y por la causa Plan Cóndor. Luego de fugarse de Uruguay en 2005, fue detenido en Brasil en febrero de 2007 y extraditado a Argentina en enero de 2010.

Fleming Gallo. Está requerido en las causas que investigan torturas en el centro clandestino de detención y tortura del Fusna. Gallo es un exmilitante comunista que fue colaborador de la dictadura contra militantes del PCU y de la Unión de la Juventud Comunista. Fue ubicado en España y su extradición rechazada por la Justicia española para una de las causas por las que está requerido.