El Tribunal en lo Civil de 7º turno rechazó el recurso presentado por la familia Basso contra la declaración de concurso de la herencia y defendió el rol de Alfredo Ciavattone como síndico, ante los cuestionamientos de la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, y sus hijas, Agustina y Candelaria Basso.

Para evitar que la herencia de Basso sea distribuida entre los acreedores, la familia planteó que la situación patrimonial de la familia no era insolvente, apuntando que existen activos por 36 millones de dólares, si se considera su condición de acreedora del frigorífico Casablanca y la participación en las empresas Conexión Ganadera SRL, Sildeka SA, Lerosur SA, Sauce Chico SAS, Menafra SAS, Etranil SA y Del Terruño Ltda. Además, señalaron que en el momento de la muerte de Basso, que murió en un siniestro de tránsito no accidental el 28 de noviembre de 2024, el socio fundador de Conexión Ganadera no tenía deudas.

El Tribunal rechazó todos los argumentos de la defensa de la familia Basso, señalando que aun en el caso de que el activo fuera mayor al pasivo, el concurso de la herencia corresponde en la medida en que la familia Basso no puede cumplir con las obligaciones que tiene con sus acreedores. “Basta que el patrimonio del deudor sea materialmente insuficiente para satisfacer la garantía común de sus acreedores, para que pueda activarse la solución concursal”, expresaron, citando la sentencia de primera instancia.

Además, destacan la falta de liquidez que consta en el expediente: “No se indica una sola cuenta bancaria con fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones, sino simplemente créditos contra terceros, la mayoría de ellos sin garantías de ningún tipo y principalmente contra una empresa concursada”, señalaron.

En cuanto a la situación patrimonial de la familia Basso, que surge del administrador de la herencia, el tribunal detalla que el activo ascendería a 6.5 millones de dólares, sumando inmuebles, vehículos y créditos hipotecarios. Mientras que incluyendo la participación en las empresas, contra un pasivo de 9.6 millones. Tomando en cuenta las participaciones en las empresas del grupo Conexión Ganadera y considerando el crédito con Frigorífico Casablanca, el activo asciende a 41.9 millones, de los cuales están comprometidos al menos 35.4 millones de dólares, y advierte que “la mayoría del activo por participaciones sociales corresponde a empresas que han concursado o se encuentran vinculadas al concurso del grupo económico integrado por Conexión Ganadera”.

En cuanto a la designación de Alfredo Ciavattone como síndico del concurso de la herencia de Basso, la familia había pedido que fuera sustituido porque su designación parte del supuesto de que la actividad empresarial de Basso forma parte de un grupo económico empresarial, integrado también por Conexión Ganadera y Hernandarias XIII.

El Tribunal señaló que el cuestionamiento de la familia Basso “tampoco es de recibo” porque el vínculo entre el concurso de la herencia de la familia y el de las empresas Conexión Ganadera y Hernandarias “se sustenta en la estrecha vinculación comercial y financiera” entre ambos.

“La confusión patrimonial de los deudores y las vinculaciones de diversa índole existente entre ellos, dan cuenta de la necesidad y oportunidad de que el mismo profesional se aboque a la tarea de llevar adelante el proceso concursal, para garantizar un adecuado desarrollo del mismo en beneficio de los acreedores”, expresó el Tribunal.

La sentencia habilita la continuidad de la liquidación de los bienes de la herencia de la familia Basso, que había sido suspendida a fines de marzo. Fuentes vinculadas a la causa explicaron a la diaria que la decisión del Tribunal permitirá vender los bienes que hasta ahora no podían venderse, entre ellos el apartamento en Punta del Este, donde Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria, valuado en unos 800.000 dólares, y los paquetes accionarios de las empresas a las que pertenecía Gustavo Basso.