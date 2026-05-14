El Tribunal de Apelaciones de 1° turno mantuvo la prisión domiciliaria para Moisés Martínez. Condenado por el homicidio de su padre a 12 años de prisión. La medida dispuesta por la jueza de 45° Turno, María Noel Odriozola, en la audiencia del 20 de abril y regirá hasta noviembre de este año.

Por unanimidad, los ministros del tribunal rechazaron los argumentos de la Fiscalía de Homicidios de 1° turno, que en su apelación argumentó que existía riesgo de fuga y, por lo tanto, que la prisión era el único mecanismo para evitar ese peligro. La fiscalía señaló que Moisés “no se entregó voluntariamente ni llamó a la Policía, sino que fue detenido mientras dormía en su casa”, al mismo tiempo que, al momento de su detención, dijo haber “hecho justicia”, “lo que para la fiscalía demuestra una percepción personal de legitimidad respecto de sus actos y refuerza la incertidumbre sobre si efectivamente acataría una condena de 12 años de penitenciaría”.

El tribunal, por su parte, consideró que la fiscalía “debió efectuar una crítica razonada de los fundamentos de hecho y/o de derecho expuestos en la impugnada, lo cual no hizo, razón por la cual se considera que la apelación no se encuentra debidamente fundada” y que no se justificó “suficientemente la existencia del riesgo de fuga invocado”, según figura en la sentencia, de la que informó El Observador y a la que accedió la diaria.

En la sentencia puntualizaron que la prisión domiciliaria con dispositivos electrónicos de control neutraliza el riesgo de fuga y resaltaron que, a pesar de la decisión de primera instancia, Martínez es inocente hasta que haya sentencia firme. “Debe ser tratado como inocente hasta que la sentencia de condena pase en autoridad de cosa juzgada. Por tal motivo, tiene derecho a su libertad personal, la que solo podrá verse limitada o privada en caso que existan riesgos procesales, los que deberán ser acreditados argumentativamente por el titular de la acción penal”.

Este martes se llevó a cabo una audiencia en la que la jueza mantuvo la decisión de la prisión domiciliaria para Martínez. La instancia había sido solicitada por la Fiscalía de 1° turno luego de que la Dirección de Medidas Alternativas informara sobre tres incumplimientos del arresto domiciliario. Odriozola entendió que no hubo dolo ni intento de fuga por parte de Moisés, por lo que mantuvo la medida y fijó una nueva audiencia de control de la medida para el 4 de junio. La fiscalía a cargo de Sabrina Flores apeló la decisión.

La fiscalía también apeló la decisión en primera instancia, ya que había pedido una pena de 18 años de prisión por tratarse de un homicidio especialmente agravado con uso de arma de fuego. Sin embargo, la jueza fijó una pena de 12 años de penitenciaría.