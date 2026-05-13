La jueza de 45° turno, María Noel Odriozola, resolvió mantener la prisión domiciliaria para Moisés Martínez, quien fue condenado por un delito de homicidio especialmente agravado contra su padre, y fijó una nueva audiencia de control para el 4 de junio.

“Se resolvió mantener la medida cautelar de prisión domiciliaria en el entendido que los incumplimientos no dan cuenta de un dolo e intención real de fuga”, dijo en rueda de prensa María de la Paz Echetto, una de las abogadas que integra el equipo de la defensa de Moisés.

La audiencia de este martes fue solicitada por la Fiscalía de Homicidios de primer turno, a cargo de Sabrina Flores, luego de que fueran informados tres incumplimientos de la prisión domiciliaria de Moisés por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

Rodrigo Rey, abogado que también integra la defensa, explicó a la diaria que uno de los incumplimientos fue de 27 minutos y la defensa pudo probar que Moisés, al bañarse, se alejó del rastreador y luego cuando salió del baño, le costó encontrar el dispositvo hasta que comenzó a sonar. “Logramos ser convincentes en que él estaba con su cuñado en ese momento, y su cuñado así lo declaró”, afirmó Rey.

Los otros incumplimientos fueron de 3 y 6 minutos en la madrugada del 28 de abril. Rey contó que la explicación dada a la jueza fue que en el primer caso fue a alcanzar una llave a alguien afuera de la casa y en el segundo, controló que alguien llegue de manera segura a la parada de ómnibus. Echetto agregó que en esos dos casos era de madrugada y Moisés estaba bajo la ingesta de psicofármacos, sin “comprender mucho la situación del perímetro”.

En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal de Aplicación con respecto a la sentencia del 20 de abril, que fue apelada por la Fiscalía, a partir de la cual se le otorgó inicialmente la posibilidad de esperar la decisión en segunda instancia recluido en su casa. Por lo tanto, la decisión de la audiencia de este martes podría revertirse.