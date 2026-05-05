La defensa de Moisés Martínez solicitó la postergación de la audiencia prevista para este jueves para controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, debido a que el joven permanece internado en el hospital Pasteur, luego de ingerir medicamentos en altas cantidades el fin de semana, informó El Observador y confirmó la abogada María de la Paz Echetto a la diaria.

En un comunicado, el equipo multidisciplinario que trabaja en la causa expresó que se brindarán las “explicaciones correspondientes” en el marco de la audiencia sobre “supuestos incumplimientos informados por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama)”. De todas formas, se adelantó que los aspectos de conexión de UTE para la colocación de dispositivos de control “han sido regularizados” y fueron comunicados “judicialmente con fecha 28 de abril, informándose el inicio del trámite dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia, lo que da cuenta de una actuación diligente”.

También se informó al juzgado y a la Dinama que el domicilio estaba en condiciones necesarias para la colocación de una baliza, un dispositivo que marca los movimientos en la vivienda y fuera de la casa. “En este sentido, la gestión del cumplimiento se llevó adelante de forma responsable, más allá de una situación puntual que puede presentarse en los primeros días de una prisión domiciliaria. Lo relevante es que el dispositivo de acompañamiento se mantuvo activo y en contacto permanente”, se detalló.

En cuanto al estado de salud de Moisés, se precisó que se encuentra “atravesando un estado de salud mental delicado y actualmente permanece internado en el hospital Pasteur, tras la ingesta de medicación en cantidades elevadas. Desde su salida del centro penitenciario, ha presentado un cuadro de alta ansiedad, significativa angustia y desajustes vinculados a lo vivenciado”. También se planteó que “la prioridad en este momento es la salud mental de Moisés”.

“La reciente difusión de información en los medios, así como la exposición de su domicilio actual –cuya reserva fue solicitada y otorgada en audiencia–, lo han colocado en una situación de vulnerabilidad junto con su familia. A esto se suma la reiteración de situaciones que implican su revictimización y la de su entorno, lo cual ha profundizado su malestar, generando un impacto difícil de sostener”, se agregó.