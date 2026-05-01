Moisés Martínez, el joven condenado a 12 años de penitenciaría por el homicidio de su padre, intentó suicidarse, luego de ver un informe sobre su caso en el programa Todo se sabe, que planteaba otros móviles posibles para el crimen, según informó MVD Noticias_.

El abogado de la familia, Rodrigo Rey, dijo que se encuentra en contacto permanente con la Justicia y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar y la trazabilidad por geolocalización. Moisés, que está siendo custodiado, fue trasladado a un centro asistencial donde está siendo evaluado, tras ingerir medicamentos.

Cuando la jueza María Noel Odriozola definió la prisión domiciliaria como medida cautelar -algo que está siendo revisado por un tribunal de apelaciones, a pedido de la fiscal Sabrina Flores- mencionó entre los argumentos la necesidad de concretar un tratamiento psicológico.

Según confirmó el abogado, Moisés se vio afectado por los trascendidos de las últimas horas y su estado de salud es reservado.