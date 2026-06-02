Martín Mutio amplió la denuncia contra Mónica Ferrero

La defensa de Martín Mutio, condenado por el tráfico de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en 2019, presentó un escrito pidiendo la reapertura de la causa contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, por considerar que hay nuevos elementos que cuestionan la actuación de la fiscalía en el caso.

Entre varios elementos, la defensa de Mutio plantea que la fiscalía ocultó información que surgió de la investigación que beneficiaba a Mutio, señalando un informe sobre el peso del contenedor cuando llegó y cuando partió el barco desde el puerto de Montevideo, y otro informe de la Policía belga sobre el hallazgo de precintos clonados, lo que podría evidenciar una manipulación del contenedor posterior a su ingreso al puerto.

En diálogo con la diaria, la esposa de Mutio, Sol Torre, señaló que hay “poca expectativa de que se investigue, a pesar de que los hechos que están denunciando son muy graves”, y reiteró que la fiscalía se “negó sistemáticamente a investigar”.

“Es de una gravedad importante que el contenedor haya ingresado al puerto con un pesaje, que son 30.400 kilos, y que se haya subido al buque con otro, que son 28.830 kilos; quiere decir que en el puerto de Montevideo algo sucedió”, afirmó.

“Las autoridades belgas informaron a la Fiscalía que encontraron precintos clonados de la misma numeración y serie que el precinto que tenía el contenedor de Martín, y esa información directamente fue ocultada por la fiscalía y las sedes judiciales que estudiaron el caso de Martín y determinaron su condena”, expresó.

Torre señaló que la causa será analizada por la fiscal Sandra Fleitas, pero anunció que, en caso de que se niegue la reapertura, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia y organismos internacionales.

La droga fue encontrada en agosto de 2019 en el puerto de Hamburgo en un contenedor con 4.200 paquetes de cocaína, colocados en 211 bolsos deportivos. El contenedor formaba parte de una exportación de 26 toneladas de soja que tenía como destino final un comerciante italiano en el puerto de Amberes, en Bélgica.

La operación se hizo en cuatro contenedores, tres de los cuales fueron cargados en la localidad canaria de Los Cerrillos, mientras que el restante, el que fue contaminado, fue cargado en la localidad de Libertad, en San José. En primera instancia, en agosto de 2022, Mutio fue absuelto porque la jueza Adriana Chamsarian señaló que no se presentó evidencia que acreditara que la sustancia encontrada en el contenedor era cocaína.

El Tribunal de Apelaciones de 2° turno revocó ese fallo en junio de 2023 y lo condenó a 15 años de penitenciaría por los delitos de lavado de activos y exportación de estupefacientes, en una sentencia que fue confirmada por la Suprema Corte.