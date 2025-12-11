La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Sandra Fleitas, archivó nuevamente la denuncia de Martín Mutio, condenado por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo, contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por la investigación en su contra. Su defensa había pedido el reexamen de la denuncia ante el archivo del fiscal Gilberto Rodríguez en setiembre de este año.

Mutio había denunciado a la fiscal de Corte por abuso de funciones, falsificación por ocultación de documentos y asociación ilícita con otros investigadores del caso, a los que denunció por falso testimonio. En concreto, la defensa de Mutio planteó que Ferrero ocultó información que iba en contra de la teoría del caso de la Fiscalía, que consideró que el contenedor que trasladaba la droga no pudo ser contaminado en altamar.

Fleitas valoró que no corresponde dar lugar a “los hechos a los que alude la defensa y que pretende acreditar con las probanzas a las que refiere e intenta la misma diligenciar” porque guardan una relación directa con los hechos debatidos y controvertidos en la causa y con los criterios que ya han sido considerados en dicha oportunidad, donde fue condenado Mutio”, según informó Fiscalía.

Para la fiscal, es en el marco de la causa que lo llevó a la condena, y que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde “tendría que haber solicitado el diligenciamiento de dichas probanzas o utilizar las herramientas procesales que le permitieren comprobar sus dichos”.

Juan Raúl Williman, abogado de Mutio, adelantó a la diaria que presentarán una solicitud de revisión del caso ante la SCJ. Según explicó, están a la espera de un fallo en la Justicia de Bélgica, que se encuentra investigando el caso, y se espera que haya una resolución el 16 de diciembre. La teoría de la defensa es que el contenedor fue contaminado en el trayecto hasta Amberes por tres personas, que se encuentran indagadas y habría un video que así lo demuestra.

En agosto de 2019 se encontró en el puerto de Hamburgo un contenedor con 4.200 paquetes de cocaína, colocados en 211 bolsos deportivos. La sustancia llegó a ese puerto en el marco de una exportación de 26 toneladas de soja que tenía como destino final el puerto de Amberes, en Bélgica, y Mutio fue condenado a 15 años de penitenciaría por los delitos de lavado de activos y exportación de estupefacientes.