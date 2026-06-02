Un niño de nueve años fue herido de bala en un tiroteo en el barrio Capra

También resultaron heridas una mujer de 26 años y un hombre de la misma edad, que fue detenido por la Policía.

Dos adultos y un niño de nueve años de edad fueron heridos de bala este lunes por la tarde tras un tiroteo en la intersección de las calles Alfredo Zitarrosa y Jaime Roos, en el barrio Capra de Montevideo.

Según informó Subrayado con base en información proporcionada por la madre del niño, al que acompañaba, su hijo y una mujer de 26 años resultaron heridos cuando cuatro desconocidos arribaron al lugar en dos motos y comenzaron a dispararse entre sí, algo que fue notificado al 911.

Las víctimas fueron trasladadas a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. El niño sufrió una herida de bala que atravesó la parte inferior de su cuerpo, por lo que fue derivado al hospital de Pereira Rossell. La mujer, en tanto, tuvo un roce de bala en el cráneo. Ninguno de los casos presenta mayores complicaciones, según el citado medio.

Como parte del operativo de respuesta, los funcionarios policiales detuvieron a dos hombres tras constatar que cargaban un morral con estupefacientes. Uno de ellos, de 24 años, sin antecedentes penales, evitó dar explicaciones a la Policía, mientras que el otro, de 26 y con antecedentes, fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató que tenía una herida de bala en el abdomen.

Las investigaciones del caso continúan a cargo de la seccional 18 y la zona 3 de la Jefatura de Policía de Montevideo.