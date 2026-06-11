El Ministerio del Interior removió al jefe de Policía de Montevideo y a otros jerarcas

En su lugar asumirá el subdirector de Policía Alfredo Clavijo; también será removida la directora de la Guardia Republicana Angelina Ferreira.

El Jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito será removido del cargo y trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, según informaron a la diaria fuentes de la cartera. Su lugar será ocupado por el actual subdirector nacional de la Policía Nacional Alfredo Clavijo.

El lugar que deja Clavijo en la subdirección de la Policía Nacional lo ocupará el actual director de investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena.

El Ministerio del Interior también definió otros cambios, entre ellos la remoción de la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira. En su lugar, se maneja el nombre del subdirector de la Dirección General de Operaciones Especiales, Jorge González. También definieron cambios en la cúpula de Asuntos Internos.

Los cambios van en línea con una reestructura que apunta a mejorar la eficacia de la policía en algunos puntos específicos. La semana pasada había sido trasladado el jefe de la zona IV de Investigaciones, Charles Portuguez, a la Dirección de Coordinación Ejecutiva.