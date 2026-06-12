El fiscal de Durazno Diego Chávez será trasladado a Libertad, tras recibir amenazas

El fiscal de Durazno Diego Chávez será trasladado a Libertad, luego de que fuera amenazado presuntamente por personas vinculadas con el narcotráfico en el departamento. Si bien las amenazas ocurrieron en marzo, el fiscal Chávez decidió hacer pública la situación luego de que se conociera el traslado, que generó suspicacias, debido a que es el sexto fiscal a cargo de la investigación contra el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, que es trasladado.

En diálogo con la diaria, Chávez señaló que recibió una amenaza directa y la comunicó a la fiscal de corte adscripta Mónica Ferrero. A partir de allí, se inició una investigación penal, que está a cargo de la otra fiscalía de Durazno, y se dispuso una custodia policial hasta que el fiscal salió de licencia paternal. Chávez señaló que la amenaza fue “diez pasos más adelante” de las que a veces recibe en las audiencias y agregó que hasta ese momento “no tenía pensando” irse de Durazno.

El fiscal advirtió a Ferrero la desprotección que vivía, dado que todos los días realizaba a pie el traslado desde la fiscalía a la sede judicial penal en la ciudad de Durazno, además de que por el tamaño de la ciudad está en contacto cotidiano con las diferentes partes del proceso y sus familiares.

El semanario Caras y Caretas informó que cuando ocurrió la amenaza se le ofreció a Chávez trasladarse a una sede en el norte del país, donde había vacantes, pero el fiscal buscaba acercarse a Montevideo.

Chávez llegó a Durazno en marzo de 2025 y avanzó en la investigación contra el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, que es investigado por la venta de un campo de su propiedad a una empresa que estaba realizando trámites en la intendencia para instalarse en la ciudad. El fiscal hizo hincapié en que en ningún momento conversó de esta causa con Ferrero y recordó que fue ella quien lo designó en la fiscalía en la que estaba esa investigación.

En noviembre de 2025, Chávez estuvo al frente de un megaoperativo en el barrio Las Higueras, que implicó 25 allanamientos y en el que fueron detenidas seis personas e investigadas por delitos de narcotráfico.