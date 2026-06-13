Presentaron denuncia penal contra el dirigente sindical Jorge Bermúdez, quien habría desviado fondos por cinco millones de pesos.

Una de las maniobras denunciadas es el pago de la tarjeta de crédito personal de Bermúdez con fondos del sindicato.

La Federación Uruguaya de la Salud presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el exdirigente del sindicato Jorge Bermúdez, luego de que una auditoría detectara irregularidades y presuntos desvíos de fondos.

El abogado Rodrigo Martínez informó a la diaria que la denuncia integra toda la documentación de la auditoría, en la que se detectaron retiro de fondos por parte de Bermúdez con “falsas asignaciones”, por lo general en el rubro de viáticos. “Esa maniobra le permitió retirar alrededor de 7.000 pesos por semana durante muchos años”, señaló el abogado.

Además, agregó que durante su desempeño en la Secretaría General o en el área de formación aumentaron los gastos, y la documentación de los egresos apenas alcanza el 10%. Martínez señaló que otra maniobra que figura en la denuncia es el pago de la tarjeta de crédito personal de Bermúdez con dinero destinado a gastos de la FUS.

Bermúdez fue el Secretario General de la FUS, que nuclea a los trabajadores no médicos de la salud privada, entre 1998 y 2024. En mayo de 2024 perdió las elecciones y fue expulsado del sindicato en octubre de 2025 a raíz de los resultados de la auditoría.

Martínez señaló que los denunciantes estiman que en los últimos diez años las maniobras alcanzaron los cinco millones de pesos, y agregó que no se pudo ir más allá en el tiempo por las dificultades que implica la investigación.

Por otra parte, mencionó el pago de un viaje a España a su esposa o el uso del chofer del sindicato para actividades personales, entre otras irregularidades detectadas, además de haber cobrado gastos para viajes en taxi cuando contaba con auto y chofer.