Causa Penadés: las defensas se preparan para el litigio previo al juicio en el que participarán 13 víctimas y más de 50 testigos

Las primeras audiencias de control de acusación de la causa que investiga por delitos sexuales al exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y al profesor de historia, Sebastián Mauvezín se realizarán el 23, 24 y 25 de junio, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del caso.

En esas instancias las partes discutirán ante la jueza Marcela Vargas, qué evidencias ingresarán como prueba en el juicio y definirán los testigos que declararán. Además, ya están aceptadas para su uso en el juicio las 13 declaraciones anticipadas que fueron tomadas durante el proceso.

Fuentes allegadas a la causa, señalaron a la diaria que solo queda pendiente una declaración anticipada a una de las víctimas, para que rectifique su primera declaración, algo que podría concretarse en los próximos días. Durante la audiencia de control de acusación, antes de comenzar la discusión sobre el ingreso de la prueba al juicio, las defensas de los acusados podría plantear objeciones por defectos formales en la acusación fiscal o pedirle a la jueza Vargas el sobreseimiento de los acusados.

La fiscal de Delitos Sexuales de 3° Turno, Isabel Ithurralde, pidió una condena de 16 años de penitenciaría para el exlegislador por considerarlo penalmente responsable de diez delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de atentado violento al pudor, un delito de asociación para delinquir y cohecho. En tanto, Sebastián Mauvezín, signado como quien presentó a Penadés alguna de sus víctimas fue acusado por siete delitos de contribución a la explotación sexual y la fiscalía pidió una condena de seis años de penitenciaría.

Entre los testigos que la fiscal Ithurralde propondrá a Vargas para que declaren en juicio, se encuentra el de un policía de Maldonado, que declarará como víctima en el juicio en una sala adyacente, y otros tres policías que declararán como testigos de los hechos ocurridos en enero de 2014, el portero de uno de los edificios en los que vivió Penadés para consultarle sobre sus movimientos, una expareja de Penadés.

Además, declararán los policías y peritos que participaron de la investigación incorporando los informes criminalísticos, relevamientos fotográficos, y otras pruebas periciales como informes psicológicos, historias clínicas de las víctimas. Asimismo, propuso que declararan como testigos familiares de las víctimas, conocidos de Sebastián Mauvezín, los periodistas Martín Tocar y Carolina Delissa, el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, condenado por la investigación parapolicial para favorecer la posición de Gustavo Penadés en el juicio, y varios de las personas con participación en esa investigación ilegal. También declarará el exdiputado Álvaro Viviano y los funcionarios de la Corte Electoral que realizaron investigaciones requeridas por Penadés.