Este martes se realizó la quinta etapa censal prevista en Cerro Norte, uno de los barrios en los que se decidió trabajar en el marco de la estrategia Más Barrio, que busca realizar un abordaje de manera integral para reducir la violencia y mejorar la infraestructura y la vivienda.

El censo, que comenzó el 24 de abril, alcanzó esta semana a 50% de los 1.800 hogares de la zona, y se estima que el relevamiento culminará el 20 de mayo. En paralelo a este trabajo, se realizó un trabajo interinstitucional para acondicionar distintos puntos del barrio.

Silvana Nieves, coordinadora del programa, contó que se realizaron “chequeos para ver el sistema de podas”, el Municipio A “cortó el pasto en varias esquinas” y concurrieron funcionarios del área de alumbrado de la intendencia, según consignó Presidencia. Este martes se inició el alumbrado público en algunas de las calles de la zona y se retiraron varios autos abandonados de la vía pública.

“Aprovechamos también para que algunos equipos interdisciplinarios pudieran estar conversando con las instituciones de la zona y con las locatarias. Es un intercambio interinstitucional y con la comunidad que favorece a los objetivos que tiene el programa Más Barrio”, dijo Nieves en la jornada del lunes.

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, destacó que la recepción de los vecinos y vecinas del barrio ha sido muy buena y apuntó que eso es importante para la recolección de información y poder “traer soluciones a la comunidad en torno a la limpieza, la recolección de basura y la iluminación”.