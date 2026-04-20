La jueza en lo penal de 45º turno, María Noel Odriozola, dispuso la prisión domiciliaria para Moisés, el joven condenado a 12 años de penitenciaría por homicidio especialmente agravado, por el asesinato de su padre, tras años de violencia y maltrato.

Odriozola señaló que las medidas deben fundamentarse en riesgos procesales concretos y señaló que faltan aún dos instancias para dar finalizado el proceso, en referencia a la revisión de la condena por un tribunal de apelaciones en lo penal y eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia.

La jueza señaló que existe un doble sistema de tobillera que puede aplicarse para el caso y agregó que la prisión domiciliaria facilitaría el tratamiento psicológico.

Antes de anunciar su decisión, Odriozola hizo alusión a lo que calificó como “juicio paralelo”. “Quiero dejar claro que este caso generó un juicio paralelo en la sociedad, eso es legítimo y puede llegar a ser útil muchas veces, para repensar situaciones y leyes, yo no reniego de eso, al contrario”, señaló, pero advirtió que eso “no debe condicionar a la Justicia, de ninguna manera porque estamos en un Estado de derecho” y es la Justicia “quien debe fallar conforme a derecho y a las pruebas que surgen en el proceso”.

La jueza fundamentó su decisión señalando que si bien sigue vigente el estado de inocencia, “no es tan inocente” en la medida en que tiene condena por homicidio especialmente agravado, pero la sentencia aún no está firme. En cuanto al objeto de la audiencia, el cambio de las medidas cautelares, Odriozola dijo que el único riesgo que sigue vigente es el peligro de fuga, en referencia a que cuando se dispuso la prisión preventiva como medida cautelar-antes que fuera condenado- también se fundamentó en el posible entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de que, antes del juicio, Moisés influyera en la declaración de sus familiares.

Ahora, quedando únicamente el riesgo de fuga como objeto a cautelar, Odriozola entiende que el adecuado que Moisés espere que el proceso culmine en prisión domiciliaria con un dispositivo de tobillera con doble control, que implica una tobillera y una baliza, que es una unidad domiciliaria que recibe la señal de la tobillera y la transmite al Centro de Monitoreo.

En su sentencia Odriozola citó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la necesidad de que la prisión preventiva se justifique en el caso concreto” y que “en ningún caso sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo”.

La medida estará vigente hasta el 26 de noviembre, aunque deberá ser revisada por un tribunal de apelaciones en lo penal, dado que la fiscalía apeló la decisión, por lo que la domiciliaria podría ser revocada antes de esa fecha.

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