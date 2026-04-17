Cientos de personas marcharon en la tarde de este viernes por el Centro de Montevideo para manifestar su apoyo a Moisés Martínez, el joven que fue condenado a 12 años de prisión por haber matado en mayo de 2025 a su progenitor, un hombre que durante años ejerció abusos, torturas y distintos tipos de violencia intrafamiliar contra él, sus hermanas y su madre. La jueza María Noel Odriozola no hizo lugar al pedido de la defensa, que solicitaba la absolución, según lo establecido en el artículo 36 del Código Penal. La marcha, que tuvo sus réplicas en otras localidades del país, se realizó a pocas horas de que se celebrara una nueva audiencia, el lunes, en la que la defensa de Moisés apelará y solicitará prisión domiciliaria.

“Estoy impresionada, de verdad. No me esperaba esto, yo tenía miedo de que no viniera nadie”, señaló a la diaria Sara Martínez, una de las hermanas de Moisés, al llegar a la plaza Independencia y ver la cantidad de personas que ya se reunían a los pies del Monumento a Artigas apenas pasadas las 18.00. “Si bien no convocamos nosotros la movilización, no nos imaginamos que fuera a haber esta cantidad de gente”, reiteró la joven, una de las caras visibles del reclamo de justicia por Moisés, visiblemente emocionada.

La sentencia judicial tuvo lugar el 8 de abril y generó el rechazo de distintos sectores de la sociedad, que interpretaron que la Justicia le volvió a fallar a la familia. Sin embargo, horas después de conocerse la condena, ese repudio se organizó rápidamente en redes sociales, donde, de forma espontánea, organizaciones sociales y personas autoconvocadas comenzaron a difundir la idea de salir a las calles.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Libertad para Moisés”, “liberen a Moisés” y “justicia” fueron las consignas más repetidas este viernes en carteles de todos los tamaños y formatos. También fueron las expresiones que cada tanto la multitud gritaba y repetía entre aplausos. Otra frase que se replicó en pancartas (y remeras que vestían familiares del joven) fue el pedido “por justicia con perspectiva de género y sensible al trauma”.

“Moisés fue torturado por su padre y ahora lo tortura la Justicia uruguaya”, decía otro pedazo de cartón que sostenía un señor mayor, uno de los primeros en llegar a la plaza. A su alrededor, convivían carteles con más reclamos, como el de una chiquilina que gritaba la frase “Estado machista, protege violadores” o el de una mujer que pedía “acompañamiento real a las víctimas de violencia sexual”, con otros con frases de apoyo, como el de una señora que mostraba un “familia, estamos con ustedes”.

A las 18.30 en punto, las decenas de personas –más de 1.000 mujeres y hombres de todas las edades– empezaron el recorrido por la avenida 18 de Julio. La marcha transcurrió de manera pacífica y fue encabezada por familiares de Moisés, que sostenían una de las pancartas más grandes, en la que se leía: “Rogamos a la ley que entienda las secuelas del abuso y el trauma complejo. La cárcel no sana, abordar la salud mental es urgente. Por infancias libres de violencia. Tu familia te espera”.

El trayecto terminó en las puertas de la sede del Poder Judicial, que estaba vallada y con presencia policial. A metros del edificio de justicia, se oyó al unísono el grito repetido de “queremos justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

“La verdad que tomar la decisión de irnos a juicio no fue fácil, es una lucha contra el Estado, pero al ver tantos colectivos unidos y que la gente nos respalde tanto sentimos que este es el camino y que vamos a seguir hasta lo último”, aseguró Sara a la diaria. La joven afirmó que, de cara a la audiencia del lunes, se sienten “confiadas” y a la vez “con mucho miedo”, porque son conscientes de que la prisión domiciliaria “es difícil”, aunque a la vez entienden que “es una posibilidad” y confían en la nueva defensa, que desde hace pocos días está a cargo de Rodrigo Rey, María de la Paz Echetto e Ivanna Messano.

Sara dijo que iba a sacar muchas fotos para, eventualmente, mostrarle a su hermano el apoyo y el cariño que está recibiendo la familia. Consultada sobre qué mensaje quería transmitirle a la sociedad, respondió contundente: “Que sigamos luchando. Que esta lucha no es solo por Moisés, que esta lucha es por cada niño, niña y adolescente que está siendo violentado, y que cambiemos las leyes, porque hoy en día, si no denunciás, no te creen, y eso no nos puede seguir pasando”.

Reclamo de colectivos feministas En una carta difundida este viernes, 40 colectivos y organizaciones feministas de distintos departamentos del país pidieron a la Justicia que considere la prisión domiciliaria para Moisés, “en virtud de circunstancias personales y familiares que ameritan una evaluación con enfoque humanitario e integral”. En ese sentido, hacen referencia a que el hombre “presenta afectaciones en su salud mental, las cuales requieren seguimiento, contención y tratamientos adecuados para evitar el agravamiento de su estado emocional y psicológico, que podrían verse comprometidos en un contexto de encierro carcelario”. A la vez, señalan que Moisés “es responsable del cuidado de sus tres hijos pequeños, quienes dependen de su presencia para su desarrollo emocional, afectivo y cotidiano”. “Por protecciones reales a las infancias y adolescencias, pedimos poner foco en estos niños, para que, una vez más, no llegue tarde la justicia”. También recuerdan que “se trata de una persona sin antecedentes penales, que no constituye un riesgo para la vida social, dado que su conducta fue motivada por un largo período de violencia y abusos padecidos por él y su familia”. “No podemos permitir que el sistema falle tres veces: primero por no proteger; segundo por castigar a quien sobrevivió como pudo a una vida de múltiples y graves violencias, y tercero por rechazar una medida más ajustada al contexto familiar y los derechos humanos de Moisés y sus hijos”, agrega el documento, que cierra con el pedido “por una justicia que esta vez llegue a tiempo”.

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