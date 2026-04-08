Luego del juicio que se llevó adelante a principios de marzo, la jueza María Noel Odriozola condenó a Moisés a 12 años de prisión por haber matado a su padre en mayo del año pasado, tras una vida de abusos y torturas.

La jueza no dio lugar a la pena pedida por la fiscal de homicidios de 1er turno, Sabrina Flores, quien solicitó 18 años de prisión por considerar que Moisés fue autor penalmente responsable de un homicidio especialmente agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

También rechazó el pedido de la defensa de Moisés, a cargo del abogado Marcos Prieto, que solicitó el “perdón” jurídico contenido en el artículo 36 del Código Penal. El artículo establece que se deben cumplir tres requisitos para exonerar de la pena al imputado: que tenga vínculo de parentesco con la víctima; que el autor haya sido sometido “a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima o tuviera conocimiento de igual sometimiento de sus descendientes, ascendientes u otras personas bajo su guarda”; y que “el autor u otras personas, pudiendo solicitar protección, lo hubieran hecho sin que las respuestas hubieran resultado eficaces”. La jueza entendió que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 36 del Código Penal.

Moisés mató de 15 disparos a su padre, luego de enterarse en detalle de que, al igual que él, su madre y sus hermanas habían padecido abusos, torturas y golpes por parte de Carlos Martínez.

Tras dar a conocer su decisión, Odriozola planteó los principales argumentos que la llevaron a determinar la responsabilidad penal de Moisés y agregó que la condena “es prácticamente la mínima” prevista para el homicidio especialmente agravado, que va de diez a 24 años. Además, mencionó el agravante genérico por el uso de arma de fuego –que eleva la pena a un tercio en su mínimo– y que consideró como atenuantes la primariedad y la confesión.

Odriozola dijo que para considerar el artículo 36 del Código Penal debe configurarse también el literal C, que refiere a la ausencia de respuestas del Estado, y señaló que desde 2010 no hay denuncias contra la víctima. En cuanto al estado psicológico de Moisés cuando ocurrieron los hechos, apuntó a la existencia de un testimonio que plantea que estaba angustiado semanas antes del homicidio y que los hechos de abusos contra su hermana, que conoció días antes del hecho, “habían pasado aproximadamente 15 años atrás” y que Moisés “no los desconocía en su totalidad”. También señaló que después de 2010 el ahora condenado tenía vínculo con la víctima, “llegando incluso a convivir”. “El dolor que pudiera sentir el imputado en ese momento no justifica su reacción”, concluyó la jueza.

Otro aspecto señalado por la jueza fueron los elementos relevados en la escena del crimen, en la que consta que la víctima le abrió la puerta a Moisés y no se encontraron señales de defensa en el cuerpo de la víctima, que fue arrastrado hasta una pieza de la casa en construcción en la que había un pozo y que recibió 15 disparos, “todos mortales”.

Odriozola sostuvo que “ha quedado comprobado el dolo homicida”, que Moisés llegó a la casa de su padre con la intención de matarlo, y planteó que cuando confesó el crimen dijo que había “hecho justicia” y “lo que tenía que hacer”. Además, planteó que el uso del arma –que no fue encontrada en la escena– se contradice con los testimonios que sostenían que Moisés le tenía miedo a las armas.

La jueza dijo que “no se desconoce la violencia familiar sufrida ni sus secuelas”, pero advirtió que “el contexto no resulta suficiente para eximir de pena al imputado”. Tras la lectura de la sentencia, el abogado Marcos Prieto anunció que apelará el fallo para que se exprese un Tribunal de Apelaciones, mientras que la familia pidió para abrazar a Moises, antes de que fuera trasladado.