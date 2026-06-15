Investigan explosión en la sede de la Caja Militar

Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA, en la calle Uruguay, el 15 de junio, en Montevideo.

La detonación provocó “daños en la puerta principal de vidrio y en la cortina metálica” y dejó esparcidos “trozos de metales, plásticos y cables” en la vía pública, aunque no hubo personas lesionadas.

El Ministerio del Interior (MI) informó que durante la madrugada de este lunes se registró una explosión que dañó la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como Caja Militar.

Según la información a la que accedió la diaria, un móvil de Investigaciones concurrió al lugar del hecho —ubicado en avenida Uruguay 885, entre Andes y Convención— tras ser alertado por una explosión. Al llegar, constató “daños en la puerta principal de vidrio así como en cortina metálica”, además de localizar “trozos de metales, plásticos y cables” en la vía pública que presuntamente pertenecerían al artefacto utilizado.

No se reportaron personas lesionadas. En la zona trabajaron efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos, personal de Policía Científica y funcionarios de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional, mientras que la investigación quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Subrayado informó que las cámaras de seguridad captaron a un hombre que llegó caminando sobre la 1.00 de la madrugada, dejó el artefacto en la entrada del edificio y se retiró a pie. La detonación ocurrió pocos minutos después.

Foto: Ernesto Ryan

En declaraciones a Telemundo, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, señaló que entienden lo ocurrido como “un hecho aislado”, aunque reafirmó “la responsabilidad y el compromiso de asumir que no puede volver a pasar”.

“Está en proceso de investigación. Entiendo que es un hecho aislado, pero por supuesto que tenemos preocupación y alerta. Este tipo de situaciones llaman la atención, no estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias”, señaló la jerarca al citado medio.

Lazo expresó su preocupación por lo ocurrido, aunque manifestó su confianza en las autoridades “que manejan las guardias y la vigilancia”. No obstante, sostuvo que “este tipo de situaciones de alguna manera desestabilizan porque no estamos acostumbrados ni vamos a acostumbrarnos nunca”.

La ministra indicó además que tomó contacto con el MI, mantuvo una conversación con los coroneles y que aguardará el resultado de la investigación para “tomar las medidas correspondientes”.