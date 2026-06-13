Femicidio: un hombre asesinó a su pareja en Cerro Largo y posteriormente se suicidó

El hecho ocurrió en la zona rural de Puntas de Quebracho; de acuerdo a la información policial primaria, no había denuncias previas de violencia doméstica.

Durante la noche de este viernes, en un establecimiento ubicado en la zona rural de Puntas de Quebracho, en el departamento de Cerro Largo, un hombre de 46 años asesinó a tiros a su pareja, una mujer de 40 años, y posteriormente se suicidó.

Según informó Subrayado, sobre las 20.00 de este viernes ingresó una llamada al 911 en la que se alertó sobre un episodio violento en el lugar. Cuando se hizo presente, el personal policial halló a la mujer herida de varios disparos, pero todavía con signos vitales. La mujer fue trasladada una policlínica de la localidad de Fraile Muerto, también en Cerro Largo, donde finalmente falleció.

El responsable del femicidio se suicidó a unos 200 metros del lugar donde la Policía encontró a la mujer. El cuerpo del hombre fue hallado en la mañana de este sábado, colgado de un árbol, por efectivos del Grupo de Reserva Táctica.

De acuerdo a la información policial, a la que tuvo acceso Subrayado, no había denuncias previas de violencia doméstica. La pareja tenía un hijo en común de 12 años. El caso será investigado por la Fiscalía.