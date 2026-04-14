El abogado Rodrigo Rey asumió la defensa de Moisés Martínez, quien mató a su padre luego de una vida de abusos y violencia y fue condenado a 12 años de prisión. En las próximas horas, la defensa presentará acciones para que se revise la gestión de riesgos procesales que determinaron la condena con prisión, considerando que el juicio concluyó y no existiría entorpecimiento de la investigación que la justifique.

Hasta ahora, Moisés había sido defendido por el abogado Marcos Prieto, quien durante el juicio pidió que se le otorgara el “perdón” jurídico contenido en el artículo 36 del Código Penal. Al igual que la defensa anterior, Rey buscará que se exonere a Moisés de la pena y apelará la decisión en primera instancia, según informó El País este lunes.

En diálogo con la diaria, Rey puntualizó que la nueva defensa será “colectiva”, ya que lo están acompañando María de la Paz Echetto e Ivanna Messano, dos abogadas con formación en perspectiva de género, además del apoyo de la asociación civil El Paso y de otros colegas que “muy generosamente” le están acercando perspectivas y lecturas sobre el caso.

Como defensa, las primeras acciones estarán orientadas a solicitar que se revise la gestión de los riesgos procesales, porque considera que no puede entorpecerse un “juicio que ya terminó”. Asimismo, el abogado apuntó que Moisés se entregó a la Justicia y, por lo tanto, colaboró con la investigación.

Por otra parte, la nueva defensa está trabajando en un recurso de apelación que profundiza que en el caso de Moisés se cumple el tercer literal del artículo 36 del Código Penal, que fue el que sopesó la jueza para no dictar su absolución. Dicho artículo establece que se podrá eximir de la pena al autor del delito u otras personas que “pudiendo solicitar protección, lo hubieran hecho sin que las respuestas hubieran resultado eficaces”.

La jueza María Noel Odriozola entendió que este requisito no se cumplió porque la hermana de Moisés, Sara, había denunciado por abuso sexual a su padre en 2010, quien fue preso por un año y medio, tras redimir una pena de tres años.

Según dijo Rey, existen lecturas de doctrinas que han sido “muy bien recibidas” por la Suprema Corte de Justicia, que sostienen “que no tiene por qué formularse una denuncia, porque el sistema no asegura la protección”. En una segunda instancia no se puede presentar nueva prueba, pero la defensa buscará reforzar las valoraciones de la prueba ya producida que da cuenta de que el Estado no dio respuesta eficaz ante la violencia que vivió Moisés.

En cuanto a la jurisprudencia sobre el tema, Rey explicó que hay casos en los que terminan interviniendo otros institutos, como el de la legítima defensa, por el cual se exime la pena. “Eso no quiere decir que no exista jurisprudencia ni que se pueda construir jurisprudencia. Esta es una situación con silueta propia que calza perfecto en el 36. El asunto es que muchas situaciones que son similares se han resuelto por legítima defensa”, apuntó.