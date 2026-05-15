La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, presentó la acusación contra el exsenador Charles Carrera, luego de presentar el pedido de formalización del proceso en su contra en junio del año pasado.

La presentación de la demanda acusatoria da inicio al juicio oral. La próxima etapa será la concreción de una audiencia de control de acusación, en la que las partes presentarán la prueba que será admitida durante el proceso del juicio. Fleitas pidió cuatro años de prisión, inhabilitación para que Carrera se desempeñe en cargos públicos por tres años y una multa de dos millones de pesos, aproximadamente, según informó El País.

Carrera publicó en su cuenta de X que fue “víctima de espionaje por denunciar la entrega del puerto”, en referencia a la extensión de la concesión a Katoen Natie por 60 años, y apuntó que luego le “armaron una causa”. También dijo que “el mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a [Luis] Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset, a mí me pidieron cuatro años de prisión”, en referencia al traslado de Alejandro Machado. “Hoy comienza el juicio y comienza también la etapa en la que podré demostrar, con pruebas y frente a la sociedad, mi más absoluta inocencia”, apuntó.

En junio de 2025, a un mes de haber asumido la fiscalía, Fleitas pidió la imputación contra Carrera por los delitos de fraude, utilización indebida de información privilegiada y un delito de falsificación ideológica por funcionario público en calidad de autor. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones revocó este último delito. Carrera fue imputado por la causa que investigó irregularidades durante su gestión como director general de la Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017.

La denuncia contra Carrera fue presentada en agosto de 2022 por las autoridades del Ministerio del Interior encabezado por Luis Alberto Heber, para que se investigue la habilitación de la asistencia médica de Víctor Hernández en el Hospital Policial tras recibir el impacto de una bala perdida, presuntamente proveniente de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, y por entregarle tickets de alimentación por 20.000 pesos.