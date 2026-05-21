Estancia de la familia Marset en Paraguay compró 2.000 cabezas de ganado

El fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, responsable de la operación A Ultranza, presentó anoche la acusación contra Gianina García Troche por su participación en la organización criminal de Sebastián Marset. La esposa del narcotraficante uruguayo fue señalada por el fiscal como “una pieza activa” en el mecanismo para lavar activos en la organización y pidió a la jueza especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía llevar el caso a juicio oral, según informó Radio Ñanduti y confirmó la diaria con fuentes oficiales.

La acusación de Yoon Pak es por lavado de activos, asociación criminal y narcotráfico. Para la Fiscalía, García Troche participó en el sistema montado para simular ingresos legales a través de transferencias bancarias asociadas a empresas legales, para adquirir bienes con dinero del narcotráfico, “asegurando el disfrute del patrimonio de la organización”.

Concretamente, la acusación, a la que accedió la diaria, señala la apertura de una cuenta en el banco Visión, abierta a partir de documentación falsa, en la que García Troche habría simulado ser parte de la empresa de transporte internacional Kuarahy SRL y declaró ingresos de hasta 250.000 dólares. En esa cuenta realizó movimientos en mayo y junio de 2021 por unos 3.000 dólares.

“Una vez que la solicitud fue autorizada por el banco, la acusada realizó compras y pagos en el exterior por la suma total de G. 20.384.547 [guaraníes] desde el 4 de setiembre hasta el 4 de diciembre de 2021, específicamente en las ciudades de Estambul (Turquía) y Madrid (España). En el referido lapso de tiempo, Sebastián Marset Cabrera, líder de la organización criminal y pareja de Gianina García Troche, se encontraba detenido en la ciudad de Dubái, y precisamente el 6 de octubre de 2021 la citada acusada se comunicó, mediante aplicación de mensajería de Whatsapp, con el encargado principal de insertar en Paraguay las ganancias ilícitas que obtuvo Marset”, señala el documento de la fiscalía en referencia al coimputado en la causa A Ultranza Alberto Koube Ayala.

Además, hace referencia a la creación de la empresa San Jorge, en la que figura una inversión de 750 millones de guaraníes, unos 122.000 dólares, pese a que la defensa de García Troche señala que la empresa no llegó a operar formalmente.

Para la Fiscalía, la constitución de la empresa San Jorge “fue para posteriormente continuar con la explotación del taller Total Cars”, dedicado a autos de alta gama en Asunción, y fue financiada “desde su origen con el dinero ilícito obtenido por Sebastián Marset como ganancias provenientes del tráfico internacional de cocaína”.

Asimismo, señala la participación de García Troche en la empresa Summun, también con Koube Ayala como socio. Esa empresa, ubicada en el establecimiento rural denominado 23 de Abril, ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, compró unas 2.000 cabezas de ganado.

Según la investigación de la Fiscalía, la estancia estaba destinada a ser la vivienda particular de la familia Marset. “Es así que Gianina García le encargó a la coacusada Reina Mercedes Duarte la mudanza desde el edificio Palacio de los Patos, departamento en el que habitó la referida familia durante el período 2020 a 2021, hasta el establecimiento ubicado en Roque González de Santa Cruz”, señala el documento de la Fiscalía.

Entre las evidencias mencionadas por el fiscal para demostrar que ella conocía las actividades criminales de la organización, menciona varios audios de las comunicaciones encriptadas del sistema de mensajería SKY ECC, obtenido por la Europol. En uno de ellos Marset le dice a un contacto que Gianina “tiene muy bien claro” lo que él hace y que mientras él viaja ella “le acompaña pero disfruta en el hotel”.

Durante los allanamientos de la operación A Ultranza, en febrero de 2022 encontraron en esa estancia una maqueta de madera con la inscripción “Gianina PCU capitao Sebastian”.