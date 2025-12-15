Audiencia por desvío de dinero de fondo de vivienda de la construcción, en el juzgado de Crimen Organizado de primer turno en Juan Carlos Gómez

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, logró cuatro condenas, por proceso abreviado, en el caso que investiga el desvío millonario del Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

En la audiencia de este lunes, en la que actuó la fiscal adscripta Gabriela Gómez, fueron condenados tres hombres y una mujer por reiterados delitos de apropiación indebida en calidad de coautores y por un delito de asistencia a las actividades precedentes al lavado de activos como autores. En total, recibieron aproximadamente 400.000 dólares en sus cuentas.

En diálogo con la diaria, el abogado Óscar López Goldaracena, que patrocina al Fosvoc en la denuncia por desvío de más de un millón de dólares, contó que las cuatro personas fueron parte de la maniobra montada por Bruno Bertolio, expresidente del fondo y exdirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), quien fue condenado en junio de este año por delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de dinero.

Los cuatro condenados de la audiencia de este lunes recibían el dinero que enviaba Stella Rey, quien era jefa de departamento del Fosvoc y fue condenada en noviembre por haber realizado 193 transferencia bancarias irregulares entre abril y noviembre de 2024, a 15 cuentas, que, según dijo ante Fiscalía, fueron proporcionadas por Bertolio para desviar dinero del fondo.

“En un año se registraron más de 33 transferencias a una de estas personas. Si fuésemos a hacer un promedio, cada uno [de los condenados] habría recibido 100.000 dólares en transferencias”, resumió López Goldaracena, quien señaló que ninguno era dirigente del Sunca, pero todos tenían vínculo con Bertolio.

Las penas para los cuatro condenados fueron de entre 16 y 20 meses de libertad a prueba, con fijación de domicilio y presentación a la seccional una vez por semana, y la prestación de trabajo comunitario durante 10 meses.

Durante la audiencia, López Goldaracena manifestó su malestar con el acuerdo arribado con los condenados porque “se llega a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, pero la plata no se devuelve”. A su entender, la fiscalía tiene que avanzar en determinar dónde está el dinero que se robó del fondo. “El foco tiene que estar ahí y se tiene que ir hasta el hueso”, apuntó.

En total, tras esta nueva audiencia, hay ocho personas condenadas por participar en el esquema de desvío de 1.200.000 dólares del Fosvoc, que se nutre del aporte de las cámaras empresariales y el Sunca, y cuyo objetivo es brindar apoyo económico a trabajadores de la construcción para que accedan a una vivienda propia o puedan reformar su casa.