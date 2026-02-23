Funcionarios de la División Control de Cargas de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se incautaron en el puerto de Montevideo 305.660 perfumes “en presunta infracción marcaria”, por un valor estimado en 16 millones de dólares. La mercadería fue encontrada en un contenedor proveniente del puerto de Nansha, China, con destino a Asunción, Paraguay, con un total de “933 bultos declarados”.

Tras el operativo, se dio aviso a la fiscal de turno y a los representantes de las marcas Afnan, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Lattafa, Chanel, Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, Armaf y Xerjoff. Los funcionarios de la DNA comprobaron la existencia de 853 cajas con perfumes que simulaban ser de las marcas mencionadas.

Asimismo, se bloqueó la mercadería en presunta infracción “a la espera de las denuncias de los estudios jurídicos”.