Según información policial a la que accedió la diaria, anoche una bebé de 1 año recibió dos heridas de arma de fuego en el abdomen y el brazo izquierdo tras una balacera contra una vivienda ubicada en el cruce de las calles Sebastopol y Rubén Darío, perteneciente al barrio Flor de Maroñas.

Según el parte, un móvil policial concurrió al Centro de Salud Jardines del Hipódromo, en la calle Malinas, tras el ingreso de la menor, trasladada por un particular. Se diagnosticó que sus dos heridas de arma de fuego “revisten gravedad”, por lo que fue derivada al hospital Pereira Rossell, donde “actualmente se encuentra estable”.

La madre de la víctima indicó a las autoridades que “se encontraba en el dormitorio de su vivienda cuando escuchó varias detonaciones de arma de fuego” y, de acuerdo con el testimonio, algunos de los disparos impactaron directamente en la ventana del cuarto. Su hija, que “se encontraba acostada”, resultó herida por los proyectiles.

La Policía Científica y Homicidios se involucraron en la investigación. El medio Subrayado consignó que la madre, de 24 años, no cuenta con antecedentes penales, pero fue indagada en distintas investigaciones. Además, agregó que su hija fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el CTI del mencionado centro de salud. En la zona se hallaron 18 casquillos de nueve milímetros.

La Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS) informó que 66 niños, niñas y adolescentes fueron afectados por armas de fuego en el transcurso de 2025: del total, 49 fueron heridos de bala y 17 fueron asesinados. Consultado por la diaria, el psicólogo y referente de PIAS Fernando Olivera indicó que en lo que va de 2026 registraron 13 heridos de bala y tres asesinados. Advirtió, a su vez, que la cifra no es oficial, sino que la construyen en base a trascendidos mediáticos.