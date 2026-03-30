Un estudiante ingresó con una escopeta a la Escuela Normal Mariano Moreno Nº 40 en San Cristóbal, de la provincia de Santa Fe, Argentina, y disparó a sus compañeros, mientras los estudiantes aguardaban a que se izara la bandera en el patio interno de la institución. Un adolescente de 13 años murió como consecuencia de los disparos y varios estudiantes resultaron heridos.

Según informó elDiarioAr, uno de los adolescentes fue derivado al hospital por impactos de perdigones en la cara y el cuello y otro por heridas de menor gravedad. El director del hospital de la ciudad, Armando Borisini, contó a dicho medio que además concurrieron al hospital otros adolescentes con cortes y golpes que sufrieron al intentar escapar del centro educativo.

El secretario de gobierno de la municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, dijo que el agresor tenía entre 15 y 16 años. “Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, contó.