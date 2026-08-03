Tres personas resultaron heridas tras una balacera en las cercanías del Gran Parque Central

La camioneta desde donde se efectuaron los disparos apareció incendiada en Villa Española; fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que, por el momento, “nada de la investigación vincula el hecho a una parcialidad deportiva”.

En la noche del domingo hubo una balacera cerca del estadio Gran Parque Central en el marco del final de un evento deportivo.

Según el reporte del hecho del Ministerio del Interior (MI), al que accedió la diaria, se efectuaron múltiples disparos de arma de fuego en la intersección de las calles Monte Caseros y Tristán Azambuya, en el barrio La Blanqueada, mientras se desarrollaba el tramo final del operativo de seguridad por el partido entre Nacional y Progreso.

El despliegue estuvo a cargo de la Guardia Republicana, consignó el reporte. Una vez que los efectivos se percataron de la balacera, se trasladaron hasta el lugar y ubicaron a una mujer de 20 años con heridas de bala en el brazo derecho.

“Posteriormente, se informó de la existencia de otras dos personas lesionadas, un hombre de 20 años diagnosticado con herida de arma de fuego en la región del omóplato y otro de 30 quien presentó herida de arma de fuego en miembro superior derecho”, indicaron. Según Subrayado, fueron más de 50 disparos, pero las víctimas evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

Según la información que los funcionarios de la cartera recabaron en los alrededores de la zona, los disparos fueron efectuados desde una camioneta que posteriormente fue localizada incendiada en la esquina de Canstatt y Siena, en el barrio Villa Española. Era un vehículo marca Renault Oroch.

“De momento, nada de la investigación vincula el hecho a una parcialidad deportiva”, indicaron fuentes del MI.

En el caso trabajan la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Jefatura de Policía de Montevideo en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9° turno para establecer las circunstancias y autoría del ataque.