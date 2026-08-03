Una mujer fue asesinada por su pareja en el barrio Tres Cruces

El hombre confesó ser el autor del crimen al momento de la detención; está a disposición de la Fiscalía.

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En la tarde-noche de este domingo, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus Tres Cruces, una mujer fue asesinada de varias puñaladas por un hombre que, al ser detenido por la Policía, se identificó como su pareja. La víctima tenía 26 años; el detenido, 47 años.

Según informó Telemundo, el femicidio tuvo lugar en la calle Duvimioso Terra, en la intersección con la calle Goes.

Personal policial de la Zona Operacional 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo trabaja en el lugar, al igual que funcionarios de la Unidad de Respuesta Policial Metropolitana.

El hombre que confesó ser el autor del crimen está a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Telemundo informó que el asesinato se dio en el interior de una veterinaria. La Policía arribó al lugar tras un llamado de emergencia al 911.