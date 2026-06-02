Negro, Paseyro y Bergara realizaron una recorrida por Cerro Norte enmarcada en las iniciativas del plan Más Barrio

El intendente de Montevideo dijo que se avanza en limpieza de basurales, retiro de vehículos abandonados, sustitución de contenedores, cortar el pasto y desarrollar la iluminación, además de que durante la próxima semana iniciarán las podas.

Este martes por la mañana, un grupo de jerarcas recorrió Cerro Norte, barrio capitalino en el que se desarrollan tareas de acondicionamiento urbano enmarcadas en la ejecución del plan Más Barrio, una iniciativa que comenzó a funcionar con un censo zonal para profundizar en la situación actual de los hogares el pasado 25 de abril.

Estuvieron presentes el intendente de Montevideo, Mario Bergara, junto a los ministros del Interior y Vivienda y Ordenamiento Territorial, Carlos Negro y Tamara Paseyro, respectivamente. Según el documento que resume los objetivos del programa, se prevé abordar los problemas de seguridad, infraestructura y vivienda a través de una “estrategia integral de llegada al territorio”.

Acompañaron la recorrida su coordinadora, Silvana Nieves; el director y el subdirector de la Policía Nacional, José Azambuya y Alfredo Clavijo, en ese orden, y el director nacional de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), Franco Zenone. Aunque en el futuro se expandirá a zonas de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera, actualmente las autoridades ejecutan una batería de tareas en el barrio ubicado al oeste de Montevideo.

En rueda de prensa, Bergara explicó la porción de labores que compete a la comuna y que –de forma mancomunada con el gobierno nacional– la Intendencia de Montevideo (IM) lleva adelante en la zona. Entre ellas, listó la limpieza de basurales, el retiro de vehículos abandonados, la sustitución de contenedores, cortar el pasto y el desarrollo de la iluminación a través de la “sustitución de luminarias LED e incorporación de luminarias en lugares donde no había”.

“Es toda una serie de tareas que ya se están haciendo, se van a desarrollar también en estas semanas, y la semana próxima inicia la tarea de poda en toda la zona”, adelantó el intendente. También a futuro, lo anterior se coordinará con la apertura y ensanche de algunas calles, además de la realización de nuevas conexiones a saneamiento en una “gama bastante amplia de tareas”.

Bergara señaló que una de las zonas en las que se pondrá foco son las inmediaciones de la escuela Nº 271 Ana Frank, puesto que es necesario priorizar “la posibilidad de que los chiquilines y las chiquilinas tengan espacios mucho más amigables para poder desarrollarse”. De acuerdo con el frenteamplista, en función de que la intervención arroje los “resultados esperados” se logrará “la obra más importante que es mejorar la seguridad y el bienestar de la gente”.

Consultado respecto a la respuesta de los vecinos a la luz de hechos graves que ocurrieron en el barrio recientemente –como el triple homicidio en el penúltimo fin de semana de mayo y el traslado del jefe de la zona IV–, el intendente señaló que “están muy asociados los temas más bien de seguridad” y es una dimensión que compete al Ministerio del Interior (MI).

“Estamos en el inicio de estas etapas. Ya el solo hecho de cortar el pasto, retirar basura y poner luz la gente lo ve con buenos ojos, y en la medida que este proceso avanza y se consolida –vuelvo a decir, con cosas importantes como el ensanche de calles, caminería y saneamiento– estoy seguro que va a ser muy bien recibido por la ciudadanía”, acotó.

Finalmente, Bergara se refirió a lo que ocurrirá una vez terminen las obras. Reiteró que la “clave” es que “no sea una intervención por una vez y después dejar que las cosas funcionen solas porque no tendríamos buenos resultados”, sino que es preciso tener “la atención de que las cosas se mantengan”: “Sin duda, la clave de que esto tenga un buen resultado es que después de una intervención integral fuerte como la que se está haciendo, haya seguimientos adecuados para que esas cosas perduren”, finalizó.