“El presidente mintió” o “no alimentar más el asunto”: oposición se pronunció sobre nueva información de la camioneta de Orsi

“La pregunta que cabe hacerse es cómo un bien donado a la campaña del Frente Amplio terminó siendo utilizado por el presidente para la adquisición de un vehículo personal”, señaló el diputado colorado Felipe Schipani.

En la noche del lunes, el semanario Búsqueda informó que el presidente Yamandú Orsi utilizó un auto donado por la automotora Car One para el pago de su camioneta Hyundai. Hasta ese momento, los cuestionamientos apuntaban al descuento de 25.000 dólares que recibió Orsi para la compra del vehículo, críticas a las que el presidente respondió mediante un video en la tarde del lunes, en el que sostuvo que siempre se movió “con la verdad” y sentenció que “jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme a un auto seguro y sin generar un gasto extra al Estado”. Dijo que “si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo”, y “si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”.

Sin embargo, la publicación de Búsqueda agregó un nuevo elemento al caso y generó nuevas repercusiones. Según el semanario, Car One donó un Renault Stepway (con un costo aproximado de 20.000 dólares) a la campaña electoral del Frente Amplio (FA), según consta en la rendición de cuentas que tienen que presentar los partidos ante la Corte Electoral. Desde Presidencia dijeron al medio que en realidad se trató de una donación “personal” a Orsi. Señalaron que el auto fue utilizado como premio en una rifa organizada por el entonces candidato, que el dinero recaudado por los bonos fue aportado al FA, pero como nadie ganó la rifa, el hoy presidente se quedó con el vehículo, y este fue utilizado como parte del pago de su camioneta Hyundai.

Este martes, entrevistado por Arriba gente de Canal 10, el presidente del FA, Fernando Pereira, ratificó que el Renault Stepway fue “una donación personal” al candidato, que “no está prohibida en absoluto”, según manifestó. “El presidente dice 'yo pongo este auto al servicio de hacer una rifa para recaudar fondos'”, señaló. Apuntó que la rifa fue organizada por el comando de campaña de Orsi, que la compraron cerca de 300 personas y que nadie tuvo el número ganador. De todos modos, aclaró que él no estuvo en el proceso y que “quienes saben del tema van a dar la explicación”. “Hay que aclararlo sólidamente esto”, remarcó, y también admitió que “posiblemente se haya demorado un poco” la explicación mediante un video que hizo el presidente el lunes. “Pero se hizo, y buena parte del capítulo está explicado”, opinó.

Sebastián da Silva: “Una ingeniería de la prebenda”

También este martes, en entrevista con Desayunos informales de Canal 12, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que el presidente “mintió” en este tema porque no detalló que la compra “venía con un auto de regalo” y se dio “una explicación absolutamente inverosímil”. “Estamos en un momento complicado, jodido para el Uruguay, en el cual hay algo que está funcionando muy mal”, lamentó.

Da Silva dijo que en el oficialismo “piensan que con una ocurrencia, un presidente diciendo bobadas, haciendo la seña del dos y la perica en referencia a las señas del truco y a la guiñada que hizo el presidente a los periodistas en sus declaraciones del sábado, cuando afirmó que si ve un descuento se tira 'de cabeza', puede distraer a la gente”.

Sentenció que “hay una ingeniería de la prebenda” porque “hubo una camioneta regalada, explican que la rifaron y que no salió la rifa, y entonces Orsi se la quedó”. “Es todo un escándalo, esto es de república bananera”, expresó.

En tanto, el diputado colorado Felipe Schipani marcó este martes en sus redes sociales que el Renault que el presidente entregó para adquirir su camioneta “no fue donado a él, sino a la campaña electoral del Frente Amplio, y así quedó declarado en la rendición de cuentas presentada ante la Corte Electoral”. “La pregunta que cabe hacerse es cómo un bien donado a la campaña del Frente Amplio terminó siendo utilizado por el presidente para la adquisición de un vehículo personal. Lejos de despejar las dudas, cada nueva explicación genera más preguntas. Es hora de poner toda la información arriba de la mesa”, reclamó.

Partido Independiente reclamó a Orsi que “aclare” la situación

Por su parte, la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente (PI) emitió este martes una declaración en la que reclama que el presidente Orsi “aclare y despeje, con la mayor celeridad posible, las dudas e inconsistencias” que han surgido en torno a su “situación patrimonial”. En particular, exigen que precise “qué bienes integran su patrimonio personal, cuáles pertenecen a su organización política y cuáles corresponden al Estado”.

“Estas aclaraciones y acciones resultan imprescindibles para brindar tranquilidad a la ciudadanía y al conjunto del sistema político, con independencia de lo que eventualmente pueda dictaminar sobre este asunto la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), cuyos pronunciamientos recientes han contribuido a debilitar la confianza pública en sus decisiones”, advierte el PI.

Bordaberry: “Es un tema que tiene que informar el presidente”

En cambio, el senador colorado Pedro Bordaberry optó por no cuestionar directamente a Orsi y señaló, entrevistado por Informativo Sarandí de Radio Sarandí, que “la parte positiva es que el presidente declaró la camioneta” en la rendición de cuentas de la campaña.

Bordaberry dijo que este “es un tema que tiene que informar el presidente” porque “hay mucho de institucionalidad en esto”. “Me preocupa mucho que faltan tres años y medio, cuatro, de gobierno y este tipo de cosas no paren al país”, indicó. “Quizás nosotros, no alimentando más el asunto, estamos no apoyando al gobierno, sino apoyando al Uruguay todo”, consideró.