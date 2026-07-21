Csukasi sobre dichos de Marco Rubio: “No puede haber nada más disparatado y más alejado de la realidad uruguaya”

La vicecanciller dijo que es necesario “un plantón muy fuerte” de parte del gobierno y el sistema político, ya que Uruguay es “uno de los pocos países en el mundo que tiene una democracia plena”.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lideró una cumbre internacional en la que advirtió de un presunto resurgimiento del “terrorismo político”, que identificó con los movimientos de izquierda, y mencionó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Entrevistada por Paren el mundo de la diaria Radio, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo desconocer todos los detalles de la reunión, por lo que se excusó de brindar mayores explicaciones sobre la participación de un funcionario diplomático de la embajada uruguaya en el evento.

La vicecanciller respaldó las consideraciones brindadas por el canciller Mario Lubetkin en una rueda de prensa esta mañana, ya que resulta “bien válido” explicar que nuestro país “no está de acuerdo ni acepta de ninguna manera” el hecho de que se sostenga que un partido político que integra el gobierno es “una organización terrorista”.

“Me parece que hay que hacer un plantón muy fuerte desde el gobierno, pero también de todo el sistema político, porque Uruguay hoy se caracteriza como uno de los pocos países en el mundo que tienen una democracia plena”, destacó. Csukasi dijo que “no puede haber nada más disparatado y más alejado de la realidad uruguaya” que sostener que existen movimientos extremistas, por lo que llamó a “cortarlo de una y decir claramente que en Uruguay no existe el terrorismo, mucho menos el terrorismo político”. “Hay ciertos cuestionamientos a la democracia y Uruguay en eso no puede entrar. No nos podemos dar el lujo de ni siquiera considerarlo como un chiste”, reparó.

Consultada al respecto, la vicecanciller reconoció que si bien las presiones son un componente natural de las relaciones entre países, esto no implica necesariamente que Uruguay condicione sus decisiones a ellas, sino que son elementos “que a la hora de tomar las decisiones se tienen o no se toman en cuenta”, en función de aquello “que le sirve más al país o que le genera menos problemas”.

Reiteró que desconoce los detalles detrás de la decisión que llevó a que Uruguay participe en la instancia en particular, y acotó que asumir que este tipo de decisiones se deban únicamente a presiones es “simplificar los elementos”.

Multilateralidad: “La diplomacia al ejercicio del optimismo”

Luego de que se le consultara por el accionar del gobierno de Estados Unidos, el alejamiento del gobierno de Donald Trump de las instituciones internacionales tradicionales y el alineamiento y la promoción de figuras y gobiernos identificados con el ala derecha del espectro político, Csukasi evaluó que Uruguay es un país que “históricamente ha defendido lo multilateral y los principios”. En esa línea, aseguró que la cancillería uruguaya “no va a acompañar nunca” cuestionamientos hacia organismos como la Corte Penal Internacional o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como tampoco al “sistema multilateral de comercio”, más allá de que hay algunos “elementos que no funcionen bien” dentro de ellos.

Con relación a esto se mostró abierta a la ampliación de los niveles de representatividad en lugares como el Consejo de Seguridad de la ONU, así como a “mejorar todas las tomas de decisiones” de manera que “todos los países sientan que son parte de un colectivo”. “Ahí está el arte de la democracia, de la diplomacia [y] de la legitimidad”, apuntó, y comparó esta expresión con “los grandes mensajes estrambóticos” que caracterizan a sus detractores.

Luego, Csukasi sostuvo que la carrera diplomática se resume en “convencer a otros de que tus intereses son los legítimos”, y reiteró que las discusiones sobre los intereses de los diferentes países forman “parte de todos los días”, por lo que algo que puede ser considerado como presión forma parte del “manejo cotidiano de los equilibrios del relacionamiento entre estados desiguales”.

“Tenemos que estar ahora –y se están empezando a dar muy seguido– en estos pequeños espacios de reflexión, que surgen de la frustración, surgen de la preocupación, surgen hasta del miedo, pero que tienen que ver en que ese miedo, esa frustración no te paralice ni te haga entrar en el simplismo de criticar todo y decir que está todo mal, sino que trates de construir y de pensar un mundo distinto para cuando se acabe la etapa de esta incertidumbre que nos toca vivir”, destacó Csukasi, y definió a esta postura como “la diplomacia al ejercicio del optimismo”.