La Asociación de Funcionarios/as de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo expresó este martes mediante un comunicado su “preocupación ante la integración, metodología y conducción del grupo de trabajo sobre antisemitismo aprobado por el Consejo Directivo de la INDDHH [Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo] y por las recientes declaraciones del director Marcos Israel”.

A principios de abril, la INDDHH resolvió conformar un grupo de trabajo sobre antisemitismo en Uruguay ante lo que evaluó como “un aumento sostenido de expresiones y acciones antisemitas desde octubre de 2023 a la actualidad”, según se indicó en la resolución de creación del grupo. Se le dio un plazo de seis meses a este ámbito para realizar un diagnóstico, intercambiar con actores sociales y formular recomendaciones.

A mediados de abril, el director de la INDDHH Marcos Israel, consultado sobre la creación de este grupo, declaró al periodista Leonardo Sarro que la probabilidad de que desde Gaza se difunda información falsa es “de 99%” porque hay un “gobierno terrorista”, mientras que “del otro lado no es así”, y acusó al periódico estadounidense The New York Times de ser “un gran generador de desinformación” sobre el conflicto.

En su comunicado, los funcionarios advierten que la designación de Marcos Israel como referente del grupo sobre antisemitismo “compromete la imparcialidad que debe regir la actuación institucional”. “En efecto, como establece el reglamento de la INDDHH, los grupos de trabajo deben reflejar pluralidad y este, en cambio, propone una integración en la que predominan ampliamente las organizaciones afines a la perspectiva inicial planteada”, señalan. Añaden que esta situación “va en detrimento de la diversidad que exige toda instancia de análisis y producción normativa en derechos humanos”. Advierten que “la pluralidad es una condición para la legitimidad” y “en ese caso no se cumple con ese principio”.

Los trabajadores y trabajadoras también cuestionan las declaraciones de Israel a Sarro en las que “desconoce el trabajo de Naciones Unidas” y “avala sin prueba ni matices toda la información oficial del gobierno de Israel”. Estas afirmaciones, sostienen, “vulneran la independencia y la imparcialidad impuestas en el artículo 46 de la Ley 18.446”, que creó la INDDHH.

Asimismo, al calificar a “medios de comunicación internacionales prestigiosos de desinformación deliberada”, Marcos Israel “desconoce los términos del artículo 9 de la Ley 18.446, que prohíbe a los miembros del Consejo emitir opiniones públicas a título personal sobre materias de competencia institucional”. Remarcan que “no existe antecedente similar en la historia de la INDDHH” en el que haya sucedido algo parecido.

Finalmente, los funcionarios solicitan que se releve a Marcos Israel de la coordinación del grupo y que se designe “otro/a director/a que pueda actuar de buena fe y de manera imparcial”, y que se amplíe la integración del grupo “con organizaciones inscriptas en el padrón de la INDDHH que garanticen la pluralidad de posiciones”.

Reclaman también “establecer criterios metodológicos transparentes y públicos” para el funcionamiento del grupo y “procedimientos internos para que los integrantes del Consejo Directivo analicen los conflictos de intereses a fin de indicar en qué temas deberían abstenerse de opinar”.

“Compartimos la legitimidad del abordaje del antisemitismo como problema de derechos humanos pero cuestionamos que ello se haga con un diseño institucional que, por su integración sesgada y un liderazgo cuestionado, compromete la objetividad y credibilidad del proceso”, concluyen los funcionarios de la INDDHH.