Senado rechazó la conformación de una comisión de prevención y denuncia del antisemitismo en el Parlamento

La propuesta fue impulsada por la oposición; el Frente Amplio, que tiene mayoría en la cámara, argumentó que la discriminación debe abordarse integralmente y sugirió tratar el antisemitismo en la comisión de Derechos Humanos.

La Cámara de Senadores debatió este martes la conformación de una “comisión especial de seguimiento, prevención y denuncia del antisemitismo en Uruguay” en la órbita del Parlamento. La propuesta fue impulsada por la oposición, pero no se aprobó porque el Frente Amplio (FA), que tiene mayoría en la cámara, votó en contra.

El senador nacionalista Javier García tuvo a cargo la presentación de la propuesta. Comentó que “quizá es una novedad para el Parlamento uruguayo” la conformación de esta comisión, pero acotó que organismos de este tipo existen en otros parlamentos del mundo. “Todos constatamos que tanto en el mundo como en Uruguay se han sucedido, y cada vez con mayor intensidad, frecuencia y gravedad, múltiples actos de antisemitismo”, fundamentó García. Detalló que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se registraron al menos 23 episodios de antisemitismo en Uruguay, que incluyen “actos de violencia contra niños y jóvenes de la colectividad judía, escraches en puertas de colegios, amenazas de decapitación a un adolescente de la comunidad judía”. Mencionó también lo que denominó como “cancelaciones académicas” en la Universidad de la República (Udelar) y la cancelación o suspensión de acuerdos como el de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

García afirmó que “existe un nuevo antisemitismo, que es más inteligente, que es más moderno, que sabe que hoy decir algunas cosas, 'judíos de tal, hay que matarlos, hay que hacer jabón', son cosas que notoriamente despiertan el rechazo”, y “entonces el antisemitismo va mudando”. “Como no puede entrarle linealmente, le entra por el costado, oblicuamente”, y entonces “diluye” el tema “en un combate más general” contra la discriminación, que, “como es tan general, como no hay foco, se pierde la atención”. Consideró que si el proyecto no fuera aprobado, “sería una muy mala señal”.

En respuesta, el senador frenteamplista Óscar Andrade argumentó que la oposición plantea crear una comisión “sobre una de las formas de discriminación”, pero “el abordaje de estos temas tiene que ser necesariamente integral”. “Tenemos que discutir muchísimo sobre todas las formas de discriminación” y “el antisemitismo es una forma de amenaza a los derechos humanos, pero nos parece que hay que hacerlo de forma integral”, insistió.

Andrade dijo que el FA “sufrió como nadie el antisemitismo” durante la última dictadura militar, porque había militares que se ensañaban con los presos políticos judíos. Remarcó, por otra parte, que no hay que confundir las “críticas a la situación dramática” ocasionada por el genocidio en Gaza con el antisemitismo; “son dos cosas diferentes, y muchas veces se confunden”, advirtió.

El senador colorado Andrés Ojeda opinó que “no es legítimo usar la crítica a un gobierno” como el de Israel “como excusa para justificar el odio contra una comunidad entera”, y propuso que Uruguay “genere por ley un listado de organizaciones terroristas” en el que incluya a Hamas y Hezbolá. “No podemos condenar el odio y ser ambiguos frente al terrorismo”, expresó.

“El primer enemigo del pueblo judío está siendo su presidente, [Benjamin] Netanyahu”, apuntó a su turno el senador frenteamplista Gustavo González. “Veo que gente que teme caracterizar a lo que se dio en Palestina como genocidio hoy quiere esta comisión”, cuestionó. Aclaró que el FA no está diciendo “que no se trate el tema”, sino que propone hacerlo en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento.

González sostuvo, además, que esta propuesta “no salió de la cabeza de un solidario con el pueblo judío”, sino que “está armada internacionalmente”. Casi al mismo tiempo en España impulsó una propuesta similar el partido de ultraderecha Vox y en Italia hizo lo propio Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. “Todo lo que esa gente diga sí, yo voy a decir no, porque son los mismos que apoyan la guerra”, afirmó el senador frenteamplista.

Tras el debate, se sometió a consideración la propuesta de la oposición y fue rechazada: tuvo 11 votos afirmativos en 29 legisladores presentes.