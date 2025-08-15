El gobierno resolvió poner en pausa el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén, firmado a fines del año pasado por la anterior administración, para el establecimiento de una Oficina de Innovación y Emprendimiento (OIE) en Jerusalén, según informó Telenoche y confirmó a la diaria el presidente de la ANII, Álvaro Brunini.

La iniciativa fue prometida por el expresidente Luis Lacalle Pou cuando, a mediados de 2022, al recibir el Premio Jerusalén otorgado por la Organización Sionista del Uruguay, manifestó públicamente que “antes de que termine el mandato” el gobierno instalaría la OIE.

Al cierre del último año de su gestión, ya en el marco de la transición, el directorio de la ANII aprobó “el texto del memorando de entendimiento” que se celebrará con la universidad israelí y transfirió los recursos para la iniciativa, con un aporte total de 129.688 dólares, según consta en el acta de la sesión. Sin embargo, estaba pendiente la firma del acuerdo específico entre los organismos, señaló Brunini.

Fuentes gubernamentales dijeron a la diaria que el acuerdo de cooperación había llegado para su firma, pero que, en el contexto del conflicto en Palestina, “no se podía firmar”. Consultado al respecto este viernes en una rueda de prensa, el canciller Mario Lubetkin expresó que “hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”.

A lo largo de este año, la instalación de la OIE en Jerusalén ha generado el rechazo de distintos actores, en el marco de los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Legisladores del Frente Amplio, así como el Secretariado Ejecutivo, solicitaron en distintas oportunidades al gobierno –tanto al anterior como al actual– que evaluara la suspensión de la oficina en Jerusalén, especialmente luego de la ruptura del alto el fuego por parte de Israel el pasado marzo.

Por su parte, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) también solicitó al gobierno de Yamandú Orsi el cierre de la OIE, y advirtió que, en caso de que no se contemplara la solicitud, la Udelar no participaría “en ningún proyecto vinculado” al acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Desde entonces, la crisis humanitaria en Palestina sólo se ha agravado. La cancillería uruguaya ha expresado su “condena” al accionar del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, por ejemplo, recientemente, a su plan para ocupar la Franja de Gaza. Sin embargo, el gobierno se había mantenido firme hasta ahora sobre el acuerdo con la universidad.

En abril, Lubetkin transmitió la intención de mantener abierta la oficina en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, al entender que, “mientras se trate de acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas”, para el actual gobierno este tipo de acuerdos “son bienvenidos”.

La OIE cuenta con tres asesores: los uruguayo-israelíes Harold Wiener e Ilana Soloducho y el argentino residente en Israel Santiago Ini. Entre las principales áreas de interés de la iniciativa están la inteligencia artificial, la salud humana y animal, la foodtech (tecnología alimentaria), la economía circular y las energías renovables. Además, prevé la creación de “mecanismos para identificar las necesidades de las empresas y sectores productivos de uno y otro país”.