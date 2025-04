Aunque formalmente el motivo de la primera comparecencia del canciller Mario Lubetkin ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado era la presentación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) de “los lineamientos de la política exterior” del actual gobierno, varios temas de coyuntura terminaron insumiendo buena parte de la sesión, entre ellos, la arremetida arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, el resultado de las últimas elecciones en Venezuela y la oficina uruguaya de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que el anterior gobierno inauguró antes de finalizar su mandato en Jerusalén.

Con relación a este último asunto, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) había solicitado el pasado lunes al MRREE que continuase evaluando la “suspensión” de la oficina de la ANII ante la reanudación de los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Sin embargo, el gobierno uruguayo mantendrá abierta la oficina de la ANII en Jerusalén. El encargado de anunciar esto fue Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional (PN) y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales. Al término de la sesión, Delgado manifestó en rueda de prensa su conformidad tras “la manifestación del canciller de que van a mantener la decisión del gobierno anterior de instalar una oficina de investigación de la ANII en la ciudad de Jerusalén”. El senador del PN aseguró que la apertura de esta oficina “no viola los acuerdos de las Naciones Unidas”.

Posteriormente, Lubetkin señaló que, “mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas”, para el actual gobierno este tipo de acuerdos “son bienvenidos”. “Todo lo que ayude a los escenarios de innovación y desarrollo tecnológico en cualquier parte del mundo es bienvenido, y si es en una zona particularmente sensible y conflictiva y eso genera una violación de decisiones de las Naciones Unidas, naturalmente actuaremos en consecuencia, [pero] mientras no lo sea y no se demuestre que estamos violando nada del sistema internacional, seguiremos actuando en función del desarrollo de la innovación y la tecnología”, manifestó.

Consultado sobre la postura del FA, Lubetkin afirmó que “una cosa es la fuerza política [y] otra cosa es el gobierno”. “Nosotros estamos gestionando el gobierno”, resaltó, si bien puntualizó que el MRREE tiene en consideración “cada uno de los elementos de la fuerza política”. Asimismo, apuntó que la declaración del FA “está diciendo 'seguir monitoreando', no está diciendo otra cosa que eso, por lo tanto, a buen lector, pocas palabras”.

Delgado, en cambio, afirmó que la inauguración de la oficina de la ANII en Jerusalén fue “una señal política” del anterior gobierno, y no sólo “una señal académica”. “Para nosotros era muy importante dar esa señal y el [actual] gobierno manifestó que sigue por el mismo camino, cosa que me parece positiva y lo quiero valorar”, expresó.

Director de la oficina de la ANII criticó el planteo del FA En una carta enviada a distintos medios de comunicación, el director de la oficina de la ANII en Jerusalén, Salomón Vilensky, sostuvo que la eventual suspensión de este acuerdo "no solo representa un premio simbólico al terrorismo de Hamas, sino que también priva a Uruguay de una oportunidad única para avanzar en innovación y tecnología, un campo en el que Israel es líder mundial". Vilensky, que se presenta como "partidario" del FA y votante de Yamandú Orsi, consideró que la fuerza política está enviando un mensaje equivocado, en el sentido de "que estamos dispuestos a ceder ante el terrorismo y a cerrar puertas al progreso".

Lubetkin dijo que hay que “analizar de inmediato” los anuncios de Trump

Acerca de las tasas arancelarias que fijó el gobierno de Estados Unidos, Lubetkin dijo que el tema requiere, en primer lugar, una instancia de análisis. “Tenemos la información concreta; ahora se trata de analizar y ver cómo se defiende a este país de todas las formas, de ver cuánto afecta a la economía y cuánto no afecta a la economía”, afirmó.

El titular del MRREE señaló que, como “primera reacción”, se convocó inmediatamente a la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, un ámbito institucional que fue creado en 2010. “Tenemos que empezar a analizar de inmediato todos los efectos del famoso 10% [de arancel] y dialogar con los diferentes actores públicos y privados; [y también] hablar naturalmente con las autoridades de Washington”, manifestó.

Para Delgado, las medidas anunciadas por Trump pueden ocasionar “alguna oportunidad para Uruguay” en función de que “le pone más aranceles a algunos [países] que compiten con nosotros por los mismos productos en Estados Unidos”. Los principales bienes que Uruguay le vende a Estados Unidos son carne bovina, celulosa y subproductos cárnicos.

No obstante, Delgado dijo que “hay que ver cómo impacta” la decisión de Trump, porque, sostuvo, “tenemos un mundo muy revulsivo”. En tal sentido, el senador del PN propuso “empezar a generar refugios” para el comercio exterior de Uruguay, como por ejemplo, cerrar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea o concretar el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico.

Venezolanos en Uruguay piden un cambio de postura

En las afueras del Palacio Legislativo, una decena de venezolanos se congregó este jueves para solicitarle al gobierno uruguayo que revea su posición y reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Gustavo Becerra, referente del grupo “Con Venezuela-Uruguay”, dijo a la diaria que la oposición venezolana ganó las últimas elecciones por una diferencia de más de siete millones de votos y afirmó que Nicolás Maduro “se convirtió en un presidente de facto a partir del 10 de enero”.

“Nosotros simplemente exigimos que vuelva a ser reconocido [González Urrutia]; el presidente Luis Lacalle Pou dio valor a esos votos”, expresó Becerra, y señaló que no se trata de “un abuso hacia el gobierno uruguayo”, ya que “los votos existen”.

Por su parte, Luis Estrada, referente del grupo “Cubanos Libres con Uruguay”, también presente en la movilización, dijo a la diaria que el cambio de posición del gobierno uruguayo “sin consultar a las comunidades migrantes” conlleva “de alguna forma una violación de derechos humanos, porque nosotros acá tenemos voz y voto, somos más de 30.000 venezolanos y más de 20.000 cubanos que vivimos en este país”.

Sobre esto, Lubetkin dijo que “el límite” del gobierno uruguayo “es el no reconocimiento a quien ahora está teniendo la gestión en Venezuela, o sea, no reconocer el resultado electoral”. Esto, sostuvo, “lo dijimos desde el primer día y lo mantenemos hasta el día de hoy”.

Cancillería solicitó investigación a la ONU por el Congo Por otra parte, luego de la sesión, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, anunció que el MRREE solicitó a la Organización de las Naciones Unidas "que se realice una investigación sobre el asesinato de las fuerzas uruguayas en el Congo", en referencia al soldado Rodolfo Álvarez, quien falleció a fines de enero en un ataque del grupo rebelde M23. Caggiani puntualizó que esto "no se había solicitado nunca por parte de Uruguay". "Queremos conocer la verdad", afirmó.

