El primer cortocircuito entre el recién estrenado gobierno y la novel oposición no se hizo esperar. La chispa se produjo apenas tres días después del cambio de mando y en pleno feriado de Carnaval. El motivo fue uno que ha tenido al Frente Amplio (FA) y a la coalición con los cables cruzados durante mucho tiempo: Venezuela.

En una entrevista con el diario español El Mundo al canciller del nuevo gobierno, Mario Lubetkin, se le señaló que Luis Lacalle Pou, el anterior presidente, “reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela” y le preguntaron si “eso se mantiene”. El jerarca contestó: “Nosotros tenemos un diálogo también con la oposición, no reconocemos a nadie en este momento: ni a [Nicolás] Maduro, ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet”.

Este martes esas declaraciones encendieron las respuestas. No sólo legisladores de la oposición salieron a criticar al canciller en las redes sociales, sino que tanto el Partido Nacional (PN) como el Partido Colorado (PC) emitieron comunicados oficiales al respecto. El del PN rechaza “el retiro del reconocimiento al presidente de Venezuela Edmundo González Urrutia por parte del gobierno” e insta a la cancillería y al gobierno nacional a “revisar su postura frente a la situación que vive el hermano país de Venezuela”, y a que reconozca “el voto ciudadano” y a González Urrutia como “el legítimo presidente” de ese país.

Este miércoles, luego de la sesión de la cámara alta, la bancada de senadores blancos mantendrá su habitual reunión semanal y, según supo la diaria por fuentes nacionalistas, las declaraciones del canciller serán uno de los temas a tratar.

El senador del PN Sergio Botana dijo a la diaria que con el gobierno podrán llegar a acuerdos “en todas las cosas, pero nunca en el desconocimiento de la manifestación libre de un pueblo”. Subrayó que la oposición “estas cosas no las puede dejar pasar”, porque “Uruguay reconoce al que ganó, a González”. “No vamos a tolerar que se iguale a un dictador con un presidente elegido por el pueblo”, acotó. Por último, subrayó que plantearán “alguna cuestión” a nivel parlamentario por este tema, porque “obviamente” Lubetkin “por esto va a tener que responder”.

A su vez, el PC en su comunicado expresó su “profunda preocupación y rechazo” a las expresiones del canciller, porque significan “un grave retroceso” en el compromiso de Uruguay “con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región”. “La comunidad internacional ha reconocido a González Urrutia como legítimo líder venezolano tras un proceso respaldado por fuerzas democráticas, y desconocerlo equivale a brindar legitimidad a un régimen que ha vulnerado sistemáticamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano”, indicó el PC.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que informalmente lo que se ha comentado en su sector, Unir para Crecer, es que no descartan “ninguna acción parlamentaria”, porque “es un tema importante, que supone un giro en la política exterior del anterior gobierno”. Por lo tanto, entiende que el nuevo gobierno “debería dar explicaciones, más aún cuando la posición que sostiene el canciller es un tanto incomprensible”. “Porque si no reconoce a Maduro y tampoco a Edmundo, no termina de tomar partido por ninguna de las situaciones. Porque no reconocer a Maduro es admitir que hubo un fraude y que ganó González”, sostuvo.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, dijo a la diaria que le parece “una vergüenza la posición del nuevo canciller” y que es “un grave error histórico” del gobierno del FA. También señaló que Lubetkin debería dar explicaciones en el Parlamento. “Se determinará si es a través de un llamado a comisión o de una interpelación”, finalizó.

Diputado Varela: “Hay mucho nerviosismo en la derecha”

Por otro lado, el diputado del FA Carlos Varela subrayó en diálogo con la diaria que están en el inicio del período legislativo y que las distintas comisiones, como siempre sucede ante un nuevo gobierno, “van a citar a los ministros respectivos” para que concurran y “presenten sus propuestas de trabajo”. “Por lo tanto, es seguro que la comisión [de Asuntos Internacionales], una vez que se instale, invite al canciller. Allí, seguramente, entre otras cosas, quienes estén interesados en el tema plantearán sus inquietudes”, indicó.

Por último, Varela dijo que hay “una llamativa inquietud de la oposición”, porque todavía no había terminado el tercer día del nuevo gobierno “y ya están nerviosos”. “Hay mucho nerviosismo en la derecha y le esperan años de mucha inquietud, por lo visto. Hay que esperar las explicaciones de la cancillería; una vez que se den, en el ámbito y el momento que corresponda, cada partido tomará las medidas correspondientes. Ahora, no fuimos nosotros los que designamos a un embajador en el régimen de Maduro en estos últimos años, ni fuimos nosotros los que invitamos a una golpista [Jeanine Áñez] cuando asumió Luis Lacalle Pou. Así que, tranquilos, porque todos tenemos memoria”, finalizó.