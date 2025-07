El presidente de la República, Yamandú Orsi, llegó este miércoles a Buenos Aires para participar en la 66ª Cumbre del Mercosur, que finalizará este jueves con la reunión de jefes de Estado del bloque y estados asociados.

En una rueda de prensa con medios uruguayos, Orsi evaluó positivamente el acuerdo que se cerró entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y dijo que “se está trabajando para terminar de resolver” el acuerdo con Emiratos Árabes.

“Creo que estamos encontrando aquello que siempre quisimos, que el Mercosur, en vez de un corsé, fuera algo que nos potencia”, destacó, y apuntó que “para que se realice una cumbre y que tenga éxito son necesarias varias reuniones previas”. Señaló que las cancillerías se reunieron “varias veces” para “tratar de afinar esto”, así como “los vínculos del Mercosur con los países de la Unión Europea, para ir destrabando las cuestiones”, como el acuerdo de tratado de libre comercio que Uruguay espera cerrar antes de fin de año.

De esa forma Orsi afirmó que con este tipo de negociaciones “nos volvemos una región potente”. Agregó que esto “tiene que ver también con lo que está pasando en el mundo”, que genera que Europa “vea con bastantes mejores ojos de lo que veía antes la posibilidad de relacionarse”.

“No está bien que el Estado y la sociedad uruguaya dejen morir a la gente”

Consultado sobre el planteo de la oposición de interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por el fallecimiento de otra persona en situación de calle, Orsi dijo que se trata de “una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se tenga que usar”.

En particular sobre la situación de las personas a la intemperie, el presidente expresó que es “una situación muy dolorosa” y que, más allá de los dispositivos aplicados en el marco de la alerta roja, “se muere gente”, por lo que “jamás” puede estar “conforme”. “No está bien que el Estado y la sociedad uruguaya dejen morir a la gente”, afirmó.

Agregó que aunque se hayan agregado centros de evacuación, como el Palacio Peñarol, el Club Huracán y en el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco, entiende que “es insuficiente”. “No podemos aceptar jamás ni conformarnos jamás [con] que a la gente que vive en situación de calle tú le das una solución por unos días”, remarcó.

Sobre las críticas de la oposición a la respuesta “tardía” del gobierno y a la adjudicación de “responsabilidad política”, Orsi destacó que en este tipo de situaciones “se encuentran respuestas y soluciones”, y que “hacerse cargo implica cuidar”. “Somos conscientes de la tarea de gobernar un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, de gente que sale de prisión y no tiene a dónde ir. Somos conscientes de que Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad”, apuntó.

Por otro lado, en cuanto al planteo de que el gobierno no está haciendo uso de algunas herramientas, como la internación compulsiva, por una “cuestión ideológica”, el presidente subrayó: “Supongo que no están hablando de la situación de ellos, porque la cantidad de personas en situación de calle no empezó en marzo”. En ese sentido, resaltó que como gobiernos y estados no se han “encontrado las herramientas” para tratar esta problemática.

Caja de Profesionales: Orsi dijo que sabe que cuando se envía un proyecto de ley “no va a salir” el que se quiere “de buenas a primeras”

Por otro lado, sobre la votación del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios –que al momento de ser consultado aún no se había aprobado, pero sí se había llegado a un acuerdo entre oficialismo y oposición–, Orsi expresó que cuando desde el Poder Ejecutivo se hace una propuesta, “aparece una contrapropuesta”, lo cual es la “dinámica sana” entre gobierno y oposición.

Si bien el presidente reconoció que “quería otra cosa” para la Caja de Profesionales, aseguró que está “seguro” de que cuando se envía un proyecto de este tipo “no va a salir” el que él quiere “de buenas a primeras”. Recordó que cuando era intendente de Canelones y tenía mayoría, “siempre” estuvo afín a “tener niveles de acuerdo más amplios”. Sobre cuál hubiese sido la mejor opción, Orsi dijo que él quería la idea inicial, ya que “fue fruto de un estudio exhaustivo”.