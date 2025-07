Luego de una nueva muerte de una persona en situación de calle, registrada en la mañana de este miércoles en la ciudad de Las Piedras, Canelones, la oposición informó, a través de varios dirigentes, que considera interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien precisamente este martes compareció ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para brindar detalles de la política de protección social a la población en situación de calle.

“Es una posibilidad, hoy la situación es dramática” y “las explicaciones dadas en comisión ayer no conformaron”, afirmó el senador colorado Andrés Ojeda en rueda de prensa en el Parlamento, donde se desarrolla el plenario en el que se votará, según está previsto, el proyecto para reformar la Caja de Profesionales en esta jornada. Para Ojeda, “la situación hoy es realmente acuciante, estamos hablando de un número de muertos muy alto, en muy poco tiempo”, y “la reacción del gobierno empezó siete muertos después”, criticó.

Por otra parte, el secretario general colorado cuestionó las declaraciones de la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, quien, consultada sobre las referencias del expresidente Luis Lacalle Pou a las elecciones de 2029, contestó que en este momento el gobierno está concentrado en “salvar gente de la muerte por frío”. “Yo ayer miraba con mucha sorpresa las soberbias declaraciones de la vicepresidenta cuando decía que se estaban ocupando de la gente en situación de calle y de evitar las muertes… Bueno, evidentemente no se están ocupando muy bien”, fustigó Ojeda.

Asimismo, el senador consideró que la “responsabilidad” frente a estas muertes es “del ministro de Desarrollo Social”, que “no se puede escudar en el Sinae [Sistema Nacional de Emergencias] o en terceros”. “Por lo que yo vi, en la comisión ayer hubo un intento de democratizar responsabilidades que, para nosotros, no corresponde”, afirmó.

En la misma línea, el diputado nacionalista Sebastián Andújar confirmó en rueda de prensa que “una de las medidas” que la coalición puede “llegar a tomar” es “una interpelación al ministro” Civila. “Estamos muy preocupados por el tema y el sistema político tiene que actuar”, enfatizó, y argumentó que la muerte de una nueva persona en situación de calle en esta jornada “es una demostración más de que la gestión del ministerio no está siendo la esperada, y esto nos va a llevar a conversar en bancada, también dentro de la coalición, a ver qué medidas tenemos que tomar”. “Esto no es cuestión de enrostrarse muertes, pero sí que no sigan sucediendo”, acotó.

Por otra parte, Andújar se enfocó en el hecho de que aún está vigente la declaración de alerta roja que emitió el Sinae la semana pasada, que habilita la evacuación obligatoria de personas en situación de calle. “Estamos en un estado de emergencia, esto no puede pasar. Porque ¿qué podemos esperar con cosas mucho más graves si el Sinae está funcionando de esta forma?”, se preguntó el legislador.

Para Andújar, que representa a Canelones en la cámara baja, el sistema “sólo funciona en Montevideo; en el interior no está funcionando”. En ese sentido, señaló que el cuidacoches que fue hallado muerto en Las Piedras se encontraba en el centro de la ciudad: “Calle principal, a dos cuadras de la plaza, a tres cuadras de un refugio… Creo que fallaron muchas cosas”, cuestionó.