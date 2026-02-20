El Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó una nueva edición del Programa de Apoyo al Egreso dirigido a estudiantes del Profesorado de Educación Media que tengan pendientes hasta tres asignaturas para finalizar la carrera –con excepción de los trayectos didácticos–.

La propuesta está orientada a quienes cursaron los planes 1986 y 2008; las clases se desarrollarán en formato virtual organizadas por semestre y contarán con instancias de acompañamiento docente, con el objetivo de facilitar la culminación de los estudios a personas que trabajan o tienen otras responsabilidades.

La iniciativa que se implementa este año surge como respuesta a una demanda que comenzó a manifestarse en el segundo semestre del año pasado, según contó a la diaria Laura Donya, consejera del CFE.

En ese momento se llevó adelante una experiencia piloto que permitió recoger información, evaluar resultados y comprender mejor las dificultades de los estudiantes que no habían logrado culminar la carrera, lo que permitió crear una propuesta más sólida para esta nueva edición.

Según explicó Donya, la experiencia piloto de 2025 estuvo enfocada en tres especialidades del Profesorado de Educación Media: Inglés, Matemática y Física, asignaturas en las que suelen faltar docentes. En total se inscribieron alrededor de 100 estudiantes y 77 de ellos lograron culminar la carrera.

Actualmente, se estima que entre quienes cursaron el Plan 2008 hay aproximadamente 3.000 estudiantes a quienes les restan entre una a tres materias para culminar la carrera.

Un aspecto que resulta central sobre el programa es que está especialmente dirigido a estudiantes que por distintos motivos interrumpieron su trayectoria o quedaron rezagados en la carrera, pero que actualmente se desempeñan como docentes en educación media, explicó a la diaria la profesora Marta Irigoyen, coordinadora del Plan de Trayectorias Educativas del CFE, dentro del cual se incluye el Programa de Apoyo al Egreso.

Otro aspecto que destacaron Donya e Irigoyen es la orientación exclusiva del programa, en esta instancia, a la carrera de Profesorado de Educación Media, aunque la iniciativa forma parte de un proceso más amplio. Según completaron, la intención es que una vez consolidada esta primera etapa, el programa se extienda progresivamente a otras carreras del CFE.

A su vez, la idea es que para el segundo semestre de este año la propuesta pueda ampliarse para aquellos que deban hasta cinco asignaturas.

Irigoyen compartió que los cursos y el acompañamiento durante el programa se dará de forma virtual en grupos reducidos, ya que el programa tiene un alcance a todo el país y además está dirigido a varios centros e institutos que nuclea el CFE.

Por su parte, agregó que la idea es “no solamente brindar la especificidad de la asignatura, sino también el sostén y la motivación para la culminación de la carrera”. La intención, agregó Donya, es que los estudiantes alcancen el nivel de profesionalización necesario y puedan obtener los títulos correspondientes, lo que les permitirá ampliar su formación en el futuro mediante la realización de posgrados. Además, señalaron que el programa fue “muy bien recibido” por todos los equipos directivos del CFE.

El período de preinscripciones al programa comienza el lunes 23 de febrero y se extiende hasta el 6 de marzo, y se hará mediante la página oficial del CFE.