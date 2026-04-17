En comunicaciones a las que accedió la diaria, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, se dirigió al presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, y al secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, para ponerlos al tanto de una serie de acciones previstas en el marco de los 190 años de la Batalla de Carpintería. El enfrentamiento histórico ocurrió el 19 de setiembre de 1836 entre el ejército leal al gobierno de Manuel Oribe y las fuerzas revolucionarias del general Fructuoso Rivera.

Allí nació la divisa blanca, correspondiente al grupo que respaldaba a Oribe, y la colorada, liderada por Rivera. En ese marco, el gobierno de Durazno entendió pertinente invitar a “participar con aportes” a las autoridades de los partidos políticos que representan la continuidad de esa historia. Según destaca la misiva, el proceso de cara a la conmemoración se inició en marzo, cuando “un grupo de investigadores especializados” que se nuclean en el movimiento Campos de Honor trabajó en el terreno de la batalla.

Según adelantó Algorta en la carta, luego del trabajo de los investigadores se “realizará una publicación conmemorativa de la Batalla”. A su vez, se deja constancia de que la intendencia de Durazno expondrá en el museo departamental Casa de Rivera las piezas encontradas en el proceso, así como también “aquellas donadas por vecinos”.

El día de la conmemoración

Para el próximo sábado 19 de setiembre, cuando se cumplan los 190 años, la intendencia “tiene prevista la construcción de un monumento conmemorativo en el campo donde se realizó la batalla”. Además, se espera llevar adelante ese día “la plantación de varios árboles” en dicho espacio como “símbolo de memoria, identidad y proyección hacia el futuro”.

Partiendo del hecho de que la batalla es “un hito fundamental en la historia nacional, no solo por su relevancia en los procesos políticos de la época, sino también por ser el origen de las divisas blanca y colorada”, se destaca que las acciones buscan “revalorizar” el hecho histórico. En la misma línea, dada su “profunda significación”, se espera promover en esa jornada “el encuentro, la reflexión y la puesta en valor de nuestras raíces”.

Por último, se vuelve a poner en valor la importancia de la “presencia y aporte” de las autoridades partidarias “en tan significativa instancia”. Como inicio del proceso, Algorta pone sobre la mesa la posibilidad de mantener de cara a la conmemoración “un encuentro presencial”.