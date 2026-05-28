Ministerio del Interior entregó archivos de la dictadura a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente

También se dieron copias digitalizadas a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; la subsecretaria Gabriela Valverde aseguró que se trata de información “sensible” y no “meramente burocrática”.

El Ministerio del Interior (MI) entregó este jueves a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República un conjunto de documentos originales del Archivo Histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial correspondientes al período 1968-1985, durante el terrorismo de Estado.

La entrega consistió en 23 cajas con más de 100 encuadernaciones, que reúnen más de 73.000 páginas microfilmadas. A su vez, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la propia cartera se quedaron con copias digitalizadas del archivo.

La subsecretaria del MI, Gabriela Valverde, destacó en la ceremonia de entrega el “trabajo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pero también con mucha sensibilidad”, llevado a cabo por los equipos del ministerio.

En paralelo, la Secretaría para el Pasado Reciente digitalizó el material. Su titular, Alejandra Casablanca, agradeció que desde Presidencia se entendiera “que necesitábamos hacerlo de inmediato” y se pusiera en marcha la compra de “escáneres de última generación”, que permitieron “digitalizar con mayor efectividad y en menor cantidad de tiempo”.

“Una de las prioridades que tomamos como administración de gobierno fue retomar la búsqueda de información en los archivos”, afirmó Valverde. La subsecretaria señaló que no se trata de “documentos que contienen información meramente burocrática, sino de información sensible”.

Se trata de la primera entrega que hace la cartera, que continuará trabajando con el archivo. “Si podemos seguir trabajando de esta manera, en aquellos archivos a los que tenemos que reingresar, después de cinco años de vacío en cuanto a la digitalización, podemos dar pasos para que las personas que trabajan puedan tener más material para cruzar, ya que otras personas que tienen la información directa no colaboran dando esa información”, expresó Casablanca, en referencia a las dependencias de las Fuerzas Armadas.

En nombre del Poder Ejecutivo, Casablanca aprovechó la instancia para “solicitar a toda persona que tenga una información, por mínima que sea o que le parezca, que por favor la acerque a la Institución Nacional de Derechos Humanos o a la Secretaría, o a [Madres y] Familiares, o al lugar que les dé mayor seguridad”.

Ignacio Errandonea: “Los otros ministerios deberían tomar el ejemplo”

“Cuando tenemos que criticar criticamos, pero cuando tenemos que reconocer el trabajo bien hecho lo reconocemos. Y este fue un trabajo bien hecho”, manifestó en una rueda de prensa Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares. “Es elogiable cómo se ha trabajado y así debería ser con todas las instituciones del Estado”, señaló, y apuntó que “los otros ministerios deberían tomar el ejemplo y abrir las puertas de todos los archivos para que se pueda, de una vez por todas, avanzar en la verdad y, posteriormente, en la Justicia”.

Errandonea resaltó que en este caso “se accedió directamente al archivo” sin intermediarios, lo cual “es la forma en la que entendemos como Madres y Familiares que se debe actuar con todos los archivos”. “No hay nadie que interprete lo que nos tienen que dar y lo que no, [sino que] se nos entrega copia del archivo en bruto, que esa es la forma más natural de trabajar, porque todos podemos tener diferentes visiones sobre un mismo papel”, destacó.

Señaló que hay “información relevante”, “no en cuanto a la búsqueda” de desaparecidos, pero que permite “ir armando un rompecabezas”. Explicó que entre los archivos se digitalizó parte de lo que fue Operación Morgan, por ejemplo, “fichas de detenidos y buscados por las fuerzas conjuntas de aquel momento”. En ese sentido, ejemplificó que en los partes diarios “hay información que, de por sí, no es fundamental, pero cuando la unís con otras informaciones van dando pautas de qué puede haber pasado con alguno de nuestros familiares”.